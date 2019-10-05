歐美成效不一 烏克蘭禁蒙面法12天告終

2019-10-05

〔編譯周虹汶／綜合報導〕儘管力推《禁蒙面法》的香港建制派聲稱《國際人權公約》簽署國皆行之有年，但國際實踐其實並不一致：丹麥、義大利、瑞典等歐洲多國針對合理情況，提供准予蒙面的豁免彈性空間；而法國迄今全面禁止任何人在公共場所蒙面，引發爭議；相關立法二○一四年在烏克蘭更引起龐大反彈，十二天即告終。

法國《公共場所禁止蒙面法》一一年上路，規定除有正當理由，任何人在公共場所皆不得穿著意圖掩飾臉孔的服裝，以利辨別身分，維護公共安全；此法有侵害法國境內穆斯林宗教自由之虞，但當時歐洲人權法院未譴責法國。

法國當局面對去年十一月以來的反政府「黃背心運動」，今年三月更透過國會立法進一步禁止示威者遮臉，違者可罰一．五萬歐元並求處一年監禁，當時引起在野黨議員批評總統馬克宏走向法西斯一黨獨裁。

在德國，一九八○年代即有類似禁令，但違法者僅會面臨不超過三百歐元罰款，不會遭受監禁；若有大批抗議者違法，警方會採驅離而非逮捕作法。泰國一五年《公共集會法》也禁止公開示威者以裝扮遮掩身分。加拿大一三年《禁蒙面法》規定，暴動及非法集會期間禁止蒙面，違者最高可求刑十年。澳洲卻無這類禁令，但在人口第二多的墨爾本市，警察可指示戴口罩的示威者離開抗議區域。

至於烏克蘭，親俄的亞努科維奇總統在遭革命推翻前，為因應反政府運動，亦頒布示威者不許戴口罩、頭盔或穿迷彩服等相關集會禁令，此法一上路即引發國際砲轟，僅實施十二天即宣告廢除。不過，美國多州《禁蒙面法》廿世紀中葉即紛紛出爐，當時係鑑於奉行白人至上主義的「三Ｋ黨」以罩帽掩飾身分。近年因「佔領華爾街」等社會運動風行，該法又再次被援用。

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