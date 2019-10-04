港府打壓示威 擬頒《禁蒙面法》

2019-10-04

港府將援引緊急法 最快今天宣布

〔編譯周虹汶／綜合報導〕香港「反送中」運動假中國建國七十週年發起「沒有國慶，只有國殤」大遊行，嚴重惹惱當局，香港媒體報導，力圖「止暴制亂」的港府預計最快今日宣布引用英國殖民時期制定的「緊急法」，依據該法賦予權力來制定《禁蒙面法》，未來再視情勢隨時「加辣」。隸屬民主派公民黨籍的香港立法會法律界功能界別議員郭榮鏗悲觀直言，港人人權與自由正面臨層層剝削，《禁蒙面法》若通過，將敲響香港跌入「極權社會」的第一記喪鐘。

可追溯到一九二二年的香港「緊急法」，全名為《緊急情況規例條例》，賦予當局針對通訊、出入境、逮捕等事項制定緊急法律，毋須經過立法機關審議。挺執政者的建制派人士向媒體透露，以此為法源依據，港府將召開特別行政會議，通過《禁蒙面法》，禁止示威者蒙面，預計四或五日公開立法消息。

屢屢催促港府立法的「民主建港協進聯盟」立法會議員葛珮帆等建制派成員，三日也成立「禁蒙面法推動組」，由曾任香港保安局局長的立法會新民黨籍議員暨香港行政會議成員葉劉淑儀等人出任顧問。葛珮帆表示，《禁蒙面法》在國外相當普遍，且實行國皆為《國際人權公約》簽署國，可見無違反《人權公約》原則之虞。

港府另有支持依《公安條例》實施宵禁令的主張，但葉劉淑儀不贊同，指當前警力不足以執行之，徒浪費資源。香港中間派政黨「民主思路」創始人湯家驊亦認為宵禁令對身為國際城市的香港影響過大，外來投資者活動受限，將嚴重打擊香港經濟；《緊急法》則不影響奉公守法者，但可延長警方拘留被捕者的時間，可成支援警方執法的有力依據。

民陣：若禁蒙面 防暴警察先納規範

針對上述可能措施，香港民主派聯合平台「民間人權陣線」指出，「緊急法」為殖民時代惡法，賦予當時香港總督壓制被殖民者的無上權力，本有廢除必要，以防行政機關權力膨脹；如今港府竟打算藉此進階制定《禁蒙面法》，嚴重侵害民眾人身安全、表達自由與宗教自由。

民主黨籍立法會議員林卓廷也表示，港警目前人手不足，嚴刑峻法恐招致示威聲浪加劇，並非解決當前重大政治危機良方。公民黨主席梁家傑則不相信港府將引《緊急法》，否則一國兩制「玩完」，外國投資者在港資產遭凍結，對中國人的利益將造成不可逆轉傷害；至於《禁蒙面法》，他認為市民害怕港警隨時施放催淚煙，戴口罩正當合理，反問香港警務處蒙面最徹底的準軍事化特遣防暴警察「速龍小隊」是否將為該法規範對象。

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