柯︰紛擾下去 香港難免「擦槍走火」

2019-10-03

〔記者沈佩瑤、許麗娟、黃欣柏、國際新聞中心／綜合報導〕香港「反送中」運動持續延燒，一日發生警察近距離實彈射擊，造成一名十八歲少年中彈，引發各界譁然。對此，台北市長柯文哲昨受訪表示，這種紛擾下去，難免擦槍走火，強調北京政府還是要真誠面對問題。對此，「香港眾志」秘書長黃之鋒認為，以「擦槍走火」來形容港警意圖謀殺，實在是對中槍學生的侮辱，「該名學生仍在醫院，情況相當嚴重，柯市長，你欠他一個道歉。」

黃之鋒︰侮辱中槍學生 柯應道歉

黃之鋒在「臉書」指出，這幾個月來，不只一個受傷的香港抗爭者，去過柯市長曾任職的台大醫院求醫，不知假若柯文哲現在還在台大醫院工作的話，遇到香港受傷的年輕人，是否還會跟他說是「擦槍走火」？香港已面臨嚴重的人道危機，懇請台灣各界伸出援手；港人面對的難關，也是希望向全世界說明，「一國兩制絕對是世紀謊言，我們站在抵擋北京的最前線，也希望讓國際社會知道，台灣絕不能落實一國兩制。」

北市府︰媒體帶風向引發誤會

對此，台北市政府副發言人黃瀞瑩發表書面說 ，希望不論媒體或外界，能看待市長談話的重點，勿過度解讀，「對於三立新聞以標題帶風向，引起香港部分意見領袖的誤會，北市府表達強烈抗議。」

民進黨副秘書長林飛帆昨出席「守民主護台灣大聯盟」成立記者會時也指出，港流血衝突事件就是中國在香港的「血腥閱兵」，已觸犯國際社會道德底線，他要代表民進黨予以嚴正譴責，也呼籲港府、北京停止動用不正當的武力，民進黨也要譴責港府對新聞自由的戕害。

柯文哲說，一個學生被警察開槍，聽起來很聳動，「當然我們還是關心那個學生的健康安危」，不過還好，聽說沒有生命危險，但這種紛擾一下去，難免會擦槍走火，如果那個學生被打死了，「哇，今天一定是世界頭條」。

柯也再次提到，一個七百萬人口的地方，有兩百萬人因為一條法律就走上街頭，一定是有潛在的憤恨不平，不要老是說這是ＣＩＡ、台獨、港獨合作，「北京政府在處理香港問題，還是要面對問題」。柯重申，香港的高房租高房價，已經變成階級剝削，「所以有時候我們看香港，要想說，台灣的高房租高房價要小心了。」

高雄市長韓國瑜昨出席高雄流行音樂中心主視覺發表記者會，並未公開譴責港警暴行，只呼籲港府與市民盡快坐下來對話。韓國瑜指出，香港和平繁榮比什麼都重要，如果香港社會動盪不安，損失最重的還是香港民眾，因此港府和市民朋友要冷靜下來對話。

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