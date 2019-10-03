學生遭警槍擊 港聲援遍地開花

2019-10-03

民陣︰將再舉行大型動員 回應警方暴力

〔編譯劉宜庭、管淑平／綜合報導〕中共一日盛大慶祝建政七十週年，當日卻也是香港自六月爆發「反送中」運動以來，警方單日拘捕最多人數（共二六九人）、警民衝突最血腥（逾一一七傷）的一天！港警一日在四處衝突中共發射六枚實彈，其中一枚近距離擊傷一名年僅十八歲、正就讀荃灣公立何傳耀紀念中學（何中）的街頭抗爭者，引發輿論譁然。香港民間和多國政要二日聲援不斷，人權組織也嚴厲譴責。泛民主派團體「民間人權陣線」（民陣）二日表示，將再次籌辦大型動員，以回應警方再次升級的暴力，彰顯港人與中槍學生同在。

中槍的何中中五學生曾志健（健仔）二日已脫離險境，情況穩定。該校近四百名學生和校友，二日上午聚集在校門外聲援，高喊「何傳耀加油，健仔加油」、「五大訴求，缺一不可」、「光復香港，時代革命」等口號，以罷課、靜坐等行動譴責警方暴力執法。在場學生說，「如今警方開了第一槍，以後只會有更多實彈、更多前線示威者受傷」，還有學生聲淚俱下，幾度無法站穩。

警方二日表示，為驅離一日多處集會示威，發射破紀錄的一四○○枚催淚彈、九百枚橡膠子彈等，共拘捕二六九人，年齡介於十二至七十一歲之間。一群抗爭者和網友二日在「民間記者會」上，指警方「開了謀殺的第一槍」；代表香港公立醫院醫生的「公共醫療醫生協會」，也痛批港警「行徑根本與行刑無異」；泛民主派立法會議員發表連署聲明譴責警方，民主黨議員許智峯將對當事警員個人提出涉嫌「意圖謀殺」和「意圖造成身體嚴重傷害而開槍」刑事告訴，最高可判處終身監禁，希望嚇阻警員過度使用武力。建制派議員則支持警方執法，並指香港社會出現「黑色恐怖」。

九二九金鐘衝突 96人遭控暴動罪

二日下午，來自莊啟程預科書院、中華基督教會銘基書院等六所學校約二百五十名中學生，罷課前往西九龍裁判法院外靜坐抗議，聲援中槍學生及開庭中的被捕人士。西九龍裁判法院二日開庭提審九月二十九日金鐘警民衝突期間被捕的示威者，其中九十六人被控「暴動罪」，遭控罪者包括四十八名學生、醫師、護理師、教師、社工及工程師等，其中兩人年僅十四歲。

與此同時，香港網友二日再次號召「多區遍地開花」集會；近千人二日響應中環「快閃流水式」遊行，從遮打花園開始，一路「散彈式」在中環各主要街道高呼反送中口號，高唱《願榮光歸於香港》歌曲，人潮幾度造成交通堵塞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法