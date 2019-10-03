星政府打假新聞 最重罰2276萬

2019-10-03

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕新加坡國會五月通過《防止網路假訊息和網路操縱》（the Protection from Online Falsehoods and Manipulation，ActPofma）法案；該法案十月二日生效。新法生效後，新加坡政府將可責令發布「假訊息」的個人或網站更正或撤下所發布資訊，違法者若無視政府命令或惡意散播假訊息損害公共利益，個人最高可判十年監禁、十萬新幣（約二二八萬台幣）罰金，經營網站的科技公司最高可判罰一百萬新幣（約二二七六萬台幣）。

根據法案，「假訊息」的認定必須滿足兩個條件，一是資訊錯誤，二是由部長級官員指出判定資訊錯誤的依據；若不同意官員的判定與指示，可逕行上網填寫表格，採取行政救濟。根據該法案第六十一條，亞洲總部設在新加坡的臉書（Facebook）、推特（Twitter）、谷歌（Google）等科技公司，可暫時豁免部分規定。

新加坡當局堅稱，該法旨在遏止「假訊息」流竄，避免埋下分裂社會的種子，破壞民眾對政府機構的信任；無關打壓言論自由。但外界仍擔憂此法可能扼殺科技公司、媒體組織的發展，以及公民線上討論的權利。運動人士則擔心，這項新法恐被用來鎮壓異議人士；社運人士兼記者韓俐穎（Kirsten Han）指出，這項立法令人憂心，恐造成寒蟬效應。

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