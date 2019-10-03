重啟無核談判前夕 北韓又射飛彈

2019-10-03

〔駐日特派員林翠儀、國際新聞中心／綜合報導〕美國和北韓預定五日重啟無核化談判的工作級別會談，但北韓二日上午再度試射彈道飛彈，且該枚飛彈疑似在空中一分為二，其中一段在飛行十七分鐘後，掉落至島根縣附近的日本專屬經濟海域（EEZ）。

日本首相安倍晉三強烈譴責，將對平壤提出嚴正抗議。日本政府相關人士分析，北韓可能想藉此取得談判優勢地位。美國則呼籲北韓不要挑釁。北韓甫於一天前宣布，將與美國就終結核計畫恢復談判。

不過，南韓和日本對該枚飛彈的分析略有出入，南韓軍方聲稱，該枚飛彈是從朝鮮半島東側元山附近海域發射的潛射彈道飛彈（SLBM），可能是新開發的「北極星三型」，飛行距離約四五○公里，高度超過九一○公里，採「高彈道軌道」發射。

日本的分析則較為保守。政府發言人、官房長官菅義偉昨上午召開緊急記者會時指出，北韓疑似發射兩枚飛彈；後來修正為一枚，但分為兩段墜落。防衛大臣河野太郎表示，其中一段落在島根縣近海北方約三五○公里的專屬經濟海域，飛行距離和高度都與南韓的研判差不多，確定為彈道飛彈。至於是否為SLBM，河野表示，根據既有的情報無法斷定。

這是北韓自今年五月以來第十一次試射飛彈。北韓飛彈上次落入日本專屬經濟海域，是在二○一七年十一月，這也是南韓宣布中止日韓軍事情報保護協定（GSOMIA）後，北韓第三次試射飛彈。

分析指出，北韓發射彈道飛彈旨在抗議南韓軍方公開美製F-35A匿蹤戰機。南韓總統文在寅一日出席「國軍日」紀念儀式時，檢閱包括F-35A在內的大批先進武器。

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