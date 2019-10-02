大台北聯校組人鏈 撐港反極權

2019-10-02

〔記者吳柏軒、邱書昱、陳心瑜／綜合報導〕昨日中國十一國慶，很多香港人卻深感沉痛而視為「國殤」。許多在台港生、挺港台生等昨在雙北等各地發起反極權活動，包括在各校廣場牽手人鏈組自由之路，更打造連儂牆木船「陸上行舟」，象徵堅毅精神，化不可能為可能，用香港反送中主題曲《願榮光歸香港》傳唱致自由天空。

大台北聯校自由之路活動由在台港生組織「香港邊城青年」發起，並在台北大學、文化大學、政治大學、台北藝術大學、淡江大學、輔仁大學等多校獲響應，從昨中午到晚上，在各地校園內、台北車站等廣場，眾人牽手組成人鏈「自由之路」，並一起合唱《願榮光歸香港》。

香港邊城青年發言人之一的Kuma說，昨雖是中國國慶，對香港人來說卻是國殤日，「如今香港風雨飄搖，極權卻在放肆慶祝，我等自由人在學風自由的台灣，必須站出來，勇敢發聲，告訴中共極權︰五大訴求，缺一不可；台灣香港，並肩同行！」

昨北藝大港生組「北藝反送中關注組」也高舉貼有光復香港標語的木船在校內遊行；北藝大港生R君表示，用連儂牆船體的「自由號」寄寓，在尋找自由的路程上，能乘風破浪、「陸上行舟」，就像港人堅毅精神，知其不可為而為之，將不可能化為可能。

台北大學圖書館前的欄杆上打造連儂牆，紙條寫滿「願你們平凡且自由的活著，香港加油」、「致自由時代革命」。文化大學聲援的台、港學生亦在仇人坡上穿黑衣，排排站並高舉「光復香港、時代革命」等標語，鏈結自由之路；政大昨晚亦有港生、台生聚在廣場上高歌反送中主題曲；昨在台北車站、淡江大學等地也有港生採用「快閃」形式，以牽手歌唱等來表達齊撐香港之心。

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