防堵港警臥底》反送中同伴暗號 「上衣紮褲頭」

2019-10-02

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕十月一日是中國七十週年國慶，為防範臥底警察滲透，香港示威者在上街前，於「連登討論區」（LIHKG）與其他社群媒體上呼籲參與示威者，將上衣紮進褲頭，並捲起褲管，讓配槍的警察難以喬裝成示威者。

九月二十九日下午在香港灣仔的示威活動中，一名警察對空鳴槍。警方尚未證實該名警察當時是否正在執行喬裝任務，僅稱該名警察是為了保護其他被示威者包圍、攻擊的同事，才對空鳴槍。香港示威者擔心臥底警察可能會在腰間與褲管內藏匿手槍與警棍，並喬裝成示威者，紛紛在社群媒體上呼籲，上街抗議時記得將上衣紮進褲頭，並捲起褲管，讓配槍的警察難以成功喬裝。

有網友在「連登討論區」發「你覺得紮起上衣看起來很像書呆子嗎？這個動作可能救了你的命！」「在十月一日紮起上衣，讓配槍的臥底警察現形」等文呼籲示威者紮起上衣。

靈感來自90年代四大天王穿搭

示威者新的衣著打扮，靈感來自於香港四大天王黎明、郭富城、張學友、劉德華，其一九九○年代將衣服紮進褲頭的穿搭，在當時蔚為風潮。

除了紮衣服、捲褲管之外，為了對付故意不讓被捕示威者向外通訊的警察，示威者還善用通訊軟體的訊息排程功能，在出門前預先設定訊息傳送時間，並輸入自己姓名、年齡、身分證字號，與可能已被捕的訊息。若未能在預定時間返家，通訊軟體會自動將訊息發送給社工，社工收訊後，可以早在示威者被警方帶走前，幫忙安排律師。若平安返家，排程訊息發送前取消即可。

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