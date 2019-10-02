中國國慶閱兵 香港國殤遊行 港警近距離開槍 高中生中彈

2019-10-02

警方首對群眾射實彈

〔編譯張沛元／綜合報導〕香港街頭在中共建政七十週年的十月一日當天再現抗議人潮，警方首次朝示威者發射實彈，一名十八歲高中生在荃灣近距離中彈，情況危殆，所幸急救後取出子彈。群眾事後憤而破壞附近多家店鋪，並對地鐵站縱火，他處也傳出有警署或政府大樓遭縱火。

總統府昨晚呼籲港府停止鎮壓，儘速並誠意開啟社會對話，落實對港人自由民主的承諾，化解不必要的衝突。

黃之鋒批：這是謀殺

「香港眾志」秘書長黃之鋒也在臉書發文痛批，「這是謀殺」，呼籲國際社會必須對此採取行動。多名香港民主派立法會議員晚間連署譴責警方以實彈傷人，質疑近距離槍擊曾生的警員動作「疑似攻擊甚於自衛」，要求警方立刻交代開槍緣由，還受害者公道。

港警高層透過社群媒體證實，大批示威者下午在荃灣大河道襲擊警方，員警在警告無效後開了一槍，射中示威者的左胸，傷者送醫時仍清醒。警方聲稱，不願看到任何人受傷，但仍將嚴正執法。香港媒體報導，在荃灣沙嘴道和油麻地彌敦道也有警方開槍，所幸無人中彈。

子彈距心臟僅3公分

據報導，在荃灣中彈的示威者是一名中五生（高二學生），自稱曾志健（音）。據稱曾生左肺中槍，子彈卡在心臟左側約三公分處，中彈後直喊痛。子彈已於當晚手術取出。香港大學校園電視拍攝的現場影片也顯示，一身黑衣、戴著頭盔的曾生，當時站在一名持槍員警背後；曾生一手拿著疑似盾牌的藍色物體，另一手揮舞鐵管，站在曾生前方的員警突然轉身，近距離以實彈朝曾姓學生胸口開槍。

至於在油麻地彌敦道，港媒引述目擊者說法報導，示威者包圍警車，員警下車企圖制伏示威者反遭攻擊，有員警拔槍指向示威者，疑似對空發射實彈，但現場無人受傷。

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