十一下馬威？挺反送中港星王宗堯被捕

2019-10-01

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在中國十月一日建政七十週年前夕，從「反送中」衍生的香港民主抗爭行動持續升溫，警民緊張關係加速惡化，被逮捕者的知名度也愈來愈高。九月三十日，香港知名男藝人王宗堯、多次發起反送中遊行的劉頴匡，以及香港網路媒體《熱血時報》記者兼主持人馬啟聰等三人，分別遭警方上門拘捕，疑似與七月一日立法會示威活動有關。

港警在九月三十日清晨直闖港星王宗堯寓所逮人。本土派政黨「香港眾志」常委、前立法會議員羅冠聰在臉書透露，王宗堯被依「串謀刑事毀壞」、「進入或逗留會議廳範圍」等二罪名拘捕，案件與七一立法會事件相關。王的女友和友人同日前往警署，但未獲准探望。

七一反威權遊行主辦方、香港民陣副召集人陳皓桓在臉書指出，合法發起七月九龍區、八月觀塘區等多次遊行的劉頴匡，也在同日被捕，罪名為七月一日立法會「串謀刑事毀壞」和「進入或逗留會議廳範圍」。熱血時報記者兼主持人馬啟聰也被捕，被控涉及七一「非法進入立法會」、「串謀刑事毀壞」等罪。

王宗堯向來關心社會議題，在二○一四年「佔領中環」期間，即曾上街為民眾打氣。他在今年七月一日遊行時受訪表示，有影響力的藝人必須對社會議題發聲。港星杜汶澤直言，「我認識的王宗堯只會怕做違背良心的事」，更呼籲香港各界「不應再分是不是藝人，大家都是香港人，認為對的事一定要去做」。

熱血時報比紹，馬啟聰七一前往立法會採訪及直播，批評警方嚴重侵犯新聞自由，製造白色恐怖。另一方面，工黨常委兼小區幹事何偉航也在九月廿九日遭戴口罩人士持棍棒圍毆，導致雙手骨折、頭部須縫針。工黨強烈譴責此乃白色恐怖。

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