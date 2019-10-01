港澳辦主任缺席北京國慶招待會 港媒：疑國安辦接管港務

2019-10-01

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港《明報》九月卅日的「中國評論」專欄指出，在中國中央電視台報導多個部門九月廿八日於北京人民大會堂舉行的國慶招待會畫面中，並未見到國務院港澳事務辦公室（港澳辦）主任張曉明出席，只見副主任宋哲。該專欄分析，這可能和近來傳聞港澳辦的權力已被中央收回，主導港澳政策協調的角色，已由港澳辦移交負責中共中央決策及議事協調機構「中央國家安全委員會」（國安委）的辦事機構「中央國家安全委員會辦公室」（國安辦）有關。

該招待會由中國人民政治協商會議全國委員會（全國政協）辦公廳、中共中央統戰部等六個部門聯合舉辦，邀請三八○○多名港、澳和台灣人士參加。文中提到，張曉明最近一次公開露面，是在九月中旬陪同候任澳門特首賀一誠拜會中國國家主席習近平與國務院總理李克強，因此張缺席此一重要活動，推測與個人健康問題無關，而令人聯想到延燒三個多月的「反送中」運動。但從過去例子看來，中國官員即使犯錯，也很少臨陣換將，通常會等到風波平息後，才進行秋後算帳。張曉明缺席的另一個可能原因，就是傳言港澳辦的工作已改由國安辦負責。九月初也有香港媒體消息顯示，他可能已被免職。九月下旬，港澳辦及中國政府駐香港聯絡辦公室（中聯辦）都出現人事異動。

另一方面，香港特首林鄭月娥九月卅日率領約二四○人的觀禮團飛往北京，出席十月一日中共建政七十週年的十一國慶活動，包括出席十一大閱兵等行程。林鄭預定一日稍晚，提前經廣東深圳返港。

林鄭「最後一刻」獲北上機會

美國華文媒體「博聞社」分析，林鄭可能是在「最後一刻」獲得北上機會，惟習近平決定是否讓林鄭觀禮大閱兵面臨兩難，若習接見她，等於對外釋出他支持林鄭，可能引發香港在十一後，爆發更大規模的示威活動。但若不見林鄭，等於習對示威讓步，將使香港年輕人「過於膨脹及亢奮」。表態挺香港年輕人的香港首富李嘉誠，則未被列入前述香港觀禮團名單。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法