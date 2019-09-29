美眾院傳喚龐皮歐 限10.4交烏克蘭文件

2019-09-29

彈劾川普 美國會跨出第一步

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國國會正式就總統川普「電話門」醜聞踏出彈劾第一步，眾院民主黨人廿七日向國務卿龐皮歐發出傳票，限他在十月四日前提交調查相關文件；同時也安排五名國務院官員出席聽證會，但其中的駐烏克蘭特使佛克爾（Kurt Volker）卻閃電辭職。川普則堅稱，與烏國總統澤倫斯基的通話「完美」，強調該通話若不恰當，往後所有總統都無法與外國領袖通話。川普也怒斥民主黨人「有病」，直言「我們開戰了」。

由民主黨人控制的眾院外委會、情報委員會、監督和政府改革委員會指出，多名國務院官員直接掌握川普涉嫌要求烏克蘭干預美國明年總統大選的資訊，因此要求龐皮歐在一週內向國會提交相關文件。眾院也著手安排前駐烏克蘭大使約瓦諾維奇（Masha Yovanovitch）、駐烏特使佛克爾等五位官員，近日赴國會作證。

報導指出，揭發「電話門」的吹哨者指出，佛克爾曾協助川普的私人律師、前紐約市長朱利安尼聯繫烏克蘭官員，就調查前副總統拜登父子在烏國的貪腐事宜進行磋商。然而，佛克爾已在廿七日辭去國務院職務。據悉，佛克爾是駐歐資深外交官，曾在布希總統任內出使北約（NATO），一七年起專責美對烏政策。

此外，前美國駐烏大使約瓦諾維奇五月時突遭撤職，時值澤倫斯基甫就任，且烏俄衝突未解之際，外交圈對此異動均大感意外。隨著「電話門」醜聞發酵，各方猜測約瓦諾維奇遭鍘的原因，正是她拒絕遵照川普指示，施壓基輔當局調查拜登父子。

另一方面，紐約時報和美國有線電視新聞網（CNN）廿七日指出，白宮除了有意隱匿「電話門」通聯內容，也試圖對川普和俄國總統普廷、沙烏地阿拉伯王室成員等人的通話紀錄嚴格設限，讓國會對川普的彈劾調查多了新的狙擊目標。

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