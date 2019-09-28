控川普通烏 傳CIA幹員聽官員轉述舉報

2019-09-28

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普企圖施壓烏克蘭總統澤倫斯基以謀取選舉利益的所謂「電話門」（或「通烏門」）關注焦點，廿六日轉向至揭發此事的神秘吹哨者身分上，紐約時報率先證實，此人是中央情報局（ＣＩＡ）幹員；由於吹哨者是根據他人描述進行舉報，川普怒斥把消息提供給吹哨者的人，「幾近間諜」，犯下可被處以死刑的叛國罪。

紐時指稱，「電話門」吹哨者是ＣＩＡ的一名男性幹員，從吹哨者在六週之前就舉報的內容可以發現，此人是訓練有素的分析師，嫻熟美國的歐洲外交政策、烏克蘭政壇與法律；但知情者透露，吹哨者並非任職於負責聯繫外國元首的白宮聯絡單位。

但紐時也說，吹哨者坦承，自己並未親耳聽聞川、澤在今年七月廿五日通話的內容，而是透過多名目睹川普「濫用職權以獲取私利」的美國政府官員轉述得知。川普廿六日把矛頭對準這些把消息爆料給吹哨者的官員，大罵這些人「形同間諜」，還撂話說，以往在處理間諜與叛國上的做法，跟現在可能不太一樣。

此外，川普也陷入類似希拉蕊．柯林頓的電郵門事件。根據吹哨者的舉報，由於川、澤的電話內容敏感，白宮律師曾指示官員把通聯摘要，從大概只有數十人能存取的機密電腦系統／伺服器，移往限制更多、通常用來存放特別敏感之政府資訊的電腦系統，形同企圖隱匿此一「具有政治敏感性」的通聯內容。川普曾在二○一六年總統大選時，緊咬對手民主黨候選人希拉蕊的電郵門事件不放。電郵門是指希拉蕊在國務卿任內，透過私人伺服器收發公務電子郵件，有機密外洩之虞。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法