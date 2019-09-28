沙國開放49國觀光簽證 放寬女遊客裝扮

2019-09-28

〔編譯陳正健／綜合報導〕極度保守的伊斯蘭國家沙烏地阿拉伯終於敞開大門，廿七日宣布，將首度核發觀光簽證，第一波對象是包括台灣在內的四十九國公民，可線上申請電子簽證，同時沙國也將鬆綁外國女遊客的服裝儀容限制。這項政策旨在促進沙國觀光產業，同時減少對石油的經濟依賴。

沙烏地旅遊與國家遺跡委員會（SCTH）主席哈提卜表示，沙國訂於廿八日起，開放四十九國公民申請電子簽證，對象包括美國、日本、台灣、中國及歐洲國家等。哈提卜也宣告，將放寬對外國女性的服儀限制，准許她們不用如沙國女性般穿著覆身長袍，但仍須「穿著適當」，包括在公共海灘等場合，酒精則是禁品。線上簽證費用約八十美元（約二千四百元台幣），對獨行女性沒有限制，但對前往麥加及麥地納等伊斯蘭教聖地有所限制。

開放沙國讓國際旅客觀光，是該國歷史性的一刻，沙國擁有活躍的地方文化及驚人自然美景，包括五個聯合國教科文組織世界遺產。此前，沙國僅開放簽證給外籍勞工及其親屬、商務遊客、前往麥加及麥地納的朝聖信徒。去年，沙國曾暫時開放電子簽證，給予參與體育及文化活動的旅客。

促進觀光是沙國王儲穆罕默德的「二○三○年願景」改革計畫重點之一，在低油價衝擊背景下，沙國力拚觀光經濟，希望在二○三○年前吸引多達一億年度國內外遊客，期盼觀光收益將達國內生產毛額（GDP）的十％，預估需要六七○億美元觀光建設投資。然而，觀察家分析，國際社會對於沙國人權及女權紀錄的批評，可能令國際旅客望之卻步。此外，今年九月十四日沙國油田遇襲，伊朗疑為幕後主嫌，國際遊客可能憂心區域衝突而不敢造訪。

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