日防衛白皮書 中國威脅超越北韓

2019-09-28

軍事平衡朝對中國有利方向發展

〔駐日特派員林翠儀／東京廿七日報導〕日本內閣會議廿七日通過令和元年版「防衛白皮書」，在「海外各國軍事動向」的編排中，把中國的章節提升至第二位，在美國之後，但在北韓之前，被解讀為凸顯中國已取代北韓，成為日本頭號軍事威脅。白皮書指中國試圖以軍事力量改變現狀，關切中國在東海、南海、太空等領域帶來的威脅，並警告中國與台灣間的軍事平衡，朝著有利中國的方向變化。

白皮書指出，過去卅年來，中國軍費在缺乏透明度的情況下，持續大幅成長，以核武、飛彈、海空戰力為主的軍事力量，質與量均擴大並快速成長，除了傳統戰力，中國也加強在太空、網路和電磁波等情報作戰領域的相關能力，以建構反介入／區域拒止（A2/AD）及遠方作戰的遂行能力。

白皮書中也指出，中國基於無法相容於既有國際秩序的獨自主張，試圖以軍事力量改變現狀，近年中國海空軍擴大在東海等海域的活動，已成為日本安保上的極大憂慮，中國也持續進行南海據點軍事化，企圖讓現狀改變為既成事實。 中國「一帶一路」構想，被認為不排除是替中國軍隊進出印度洋與太平洋鋪路的可能性，積極派員參加聯合國在非洲的維和行動，也可能是為確保未來海外的據點。

中台軍費差距擴大為16倍

在中台軍事特徵上，白皮書指出，中國近年建造大型登陸艦，提升登陸作戰能力，在海空軍的戰力上，中國具有壓倒性的數量，台灣在質的方面雖有優勢，但近年中國已急速追趕中。飛彈攻擊能力方面，中國保有多數將台灣納入射程內的短程飛彈，台灣則缺乏有效的應對手段，中台軍事平衡，朝著中國有利的方向變化。二○一七年中國的國防經費為台灣的十五倍，一八年再拉大為十六倍。

對北韓核武發展的評估，今年的白皮書首次指出，「既已實現小型化、彈頭化」，而且去年六月美朝領袖會談後，可能仍在持續進行相關核武研發，去年版的白皮書對此僅記載「可能已實現」，今年的「既已實現」，提高北韓飛彈搭載核彈頭的危機感。

另外，日韓關係惡化似乎也反映在新版白皮書上，以往南韓在日本列舉安保合作國家中，均排在澳洲之後的第二位，新版白皮書卻降至第四位。

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