法國前總統席哈克病逝 享壽86歲

2019-09-27

〔編譯陳正健／綜合報導〕法國前總統席哈克二十六日早晨於家人隨侍在側下安詳辭世，享壽八十六歲。政治立場中間偏右的席哈克，曾於一九九五至二○○七年間領導法國，為二戰後任期第二長的法國總統，期間他奉行「戴高樂主義」，致力提升法國的世界舞台地位，並在二○○三年美國帶頭入侵伊拉克時，持強烈反對立場。

席哈克一九三二年出生於巴黎中產家庭，青年時期就讀巴黎政治學院、索米爾裝甲騎兵指揮學院及國家行政學院，早年曾支持左翼法國共產黨，後來加入右派新共和國聯盟及共和民主派聯盟，於一九七六年創立保衛共和聯盟，曾兩度任職法國總理及擔任長達十八年的巴黎市長。

在法國社會黨前總統密特朗時期，席哈克曾任其總理，展開「左右共治」，一九八一及一九八八年曾兩度參選總統落敗，直到一九九五年參選，才在第二輪擊敗密特朗，入主艾麗榭宮，二○○二年再以大幅差距擊退極右派政黨「民族陣線」候選人勒班，連任總統。

卸任後，席哈克受神經系統疾病所苦，逐漸淡出政治舞台。二○一一年，他因擔任巴黎市長期間挪用公款等罪名而被判刑兩年，但鑑於健康等原因而沒有入獄。席哈克卸任之初民調不高，但二○一八年民調顯示，他是法國第五共和時期最受歡迎的總統，僅次於戴高樂。

對於席哈克的死訊，俄國總統普廷、德國總理梅克爾、歐盟執委會主席容克、法國前總統歐蘭德及薩科茲等政要都發文哀悼。容克指歐洲失去一位偉大的政治家。法國總統馬克宏已取消行程，預定發表全國演說，法國上、下議院都默哀一分鐘向他致敬。

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