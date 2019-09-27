拿臉書假新聞「治國」 至少70國「淪陷」

2019-09-27

在社群平台散播假資訊 打壓異己

〔編譯張沛元／綜合報導〕根據英國牛津大學廿六日公布的一份報告，儘管「臉書」（Facebook）等社群媒體已致力遏阻在網路上快速流傳與散播的假資訊，但臉書仍是最受歡迎的散播假資訊平台，而且過去兩年世界各地至少有七十國政府利用網路社群媒體散播假訊息，藉此質疑政敵、隱匿反對觀點，以及干涉外交事務，情況比之前增加一倍以上。

牛津大學的網際網路研究中心電腦宣傳研究計畫，在年度報告中指出，臉書因其規模龐大與全球觸及度甚廣，即使已積極打擊假資訊，但仍是最受歡迎的進行社群媒體操縱的網路平台；在全球五十六個國家的臉書上，都能發現有組織的宣傳運動。

即使臉書是散播假資訊的頭號平台，但在網路上爆紅與瘋傳的內容，更有可能是透過Google的影音分享平台YouTube，以及臉書的照片分享網站Instagram等管道來散播；YouTube與Instagram就像是假新聞版進化中的大自然，現在已經愈來愈少以文字為主的分享文章網站，梗圖與影片更容易佔據注意力。

研究人員發現，過去兩年來，在網路上發動政治假資訊運動的政府數量，已達至少七十個；還有證據顯示，這些國家中，至少都有一個政黨或政府實體在社群媒體上散播假資訊。例如，越南政府會招募民眾，在個人臉書專頁上寫挺政府的貼文。

雖然大部分國家的假資訊運作都是集中在內政上，但是至少有七個國家：中國、印度、伊朗、巴基斯坦、俄羅斯、沙烏地阿拉伯與委內瑞拉，會積極向境外宣揚假訊息，試圖影響他國。

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