中國軍民融合戰略 利用民企提升軍力

2019-09-26

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國華爾街日報廿五日報導，根據官員的說法與最新研究報告，北京當局正利用中國民營企業取得外國科技，以改善與提升中國軍力，讓美國為之警覺，擔心北京當局企圖藉此政策，打造出一支能在亞洲與其他地區挑戰美國的世界級軍隊。

華府智庫「高級國防研究中心」（Center for Advanced Defense Studies, C4ADS）廿五日公布的最新報告指出，中國國家主席習近平的「軍民融合發展」戰略，包括敦促中國民營企業爭取海外國防合約，導致外商企業與外國研究人員在不經意間，協助中國人民解放軍取得提升實力所需的科技與專才。

爭取海外國防合約 竊智慧財

負責國際安全與非核化事務的美國國務院助理國務卿福特說，習近平大抵是以美國模式做為改善中國國防工業的範本，但中國企業無法拒絕政府的提議，參與建軍的中國企業也涉及竊取智慧財產。

報告還首度詳述中國軍民融合以提升軍力的範例，例如北京海蘭信數據科技公司（Beijing Highlander Digital Technology）利用在歐洲與加拿大的一系列商業交易，協助打造中國軍隊，包括提供用來興建中國首艘國造航空母艦的科技。報告還說，海蘭信至少從二○○四年起就與許多國際科技公司有商業往來，但在一六年併購一家與美國海軍有商業關係的加拿大「海洋工程國際公司」（OceanWorks International）時踢到鐵板，加國官員要求海蘭信撤資，並規定該公司不得使用或接觸「海洋工程」的技術、商業機密等資訊。

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