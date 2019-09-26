挺新疆維族 聯大逾30會員國譴責北京

2019-09-26

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普廿四日在紐約聯合國總部發表演說，強調美國正密切關注香港情勢，促請北京維護香港民主自由。與此同時， 美國副國務卿蘇利文（John Sullivan）則在聯大場邊會議上，聯合逾卅個國家譴責北京對新疆維吾爾族人的「可怕壓迫」。

川普對香港問題措辭強硬

川普在其第三次聯大演說中表示，全世界期待中國信守其必須遵守的條約，維護香港自由、法律制度和民主生活方式；中國如何處理，攸關該國在世界及未來扮演的角色；全世界指望「做為偉大領袖的中國國家主席習近平」，能夠解決這場危機。美聯社指出，這是香港「反送中」抗爭爆發三個多月以來，川普對香港問題措辭最強硬的演說。

蘇利文也強調，聯合國會員國有義務確保密切監督中國的人權紀錄，聯合國人權事務高級專員必須尋求「立即、不受阻礙及監視地」進入新疆。此次活動是由英國、德國、荷蘭及加拿大等國共同發起，由逾卅個聯合國會員國、歐盟代表、逾廿個非政府組織（NGO）及維族受害者參與，要求中國終止可怕的壓迫行動。

中國外交部長王毅則回應，北京無意在國際舞台玩「權力遊戲」，美中必須堅守互不干預內部事務的原則，尊重彼此領土主權、不將自身意志加於對方。聯合國秘書長古特瑞斯則警告，美中之間有「巨大裂痕」，他擔心兩國「創造出兩個分離且競爭的世界，各自擁有其主導的貨幣、貿易及金融規則，各自擁有網路及人工智慧能力，各自進行其零和的地緣政治和軍事戰略。」

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