聯合國示警 再不積極減碳 全球坐等海噬

2019-09-26

〔編譯周虹汶／綜合報導〕聯合國繼廿三日召開「二○一九氣候行動峰會」，廿四日再發布「跨政府氣候變遷小組」（ＩＰＣＣ）具有指標意義的「變遷氣候中的海洋與冰雪圈特別報告」，指出持續增加碳排放將危及地球物理系統平衡性，進而牽動海洋與長年冰凍的地表，若再不住手，將由全體人類共同承擔苦果。

ＩＰＣＣ逾百名作者歷時兩年、參考近七千篇學術論文的最終章「變遷氣候中的海洋與冰雪圈特別報告」，鄭重揭示全球氣候變遷的影響範圍。報告預測，若碳排放量繼續增加，導致全球氣溫持續攀升，海平面上升幅度將是廿世紀的十倍，到二一○○年可能會上升一公尺，二三○○年更可能超過五公尺。

除了格陵蘭、南極洲快速融化的冰原，世界海拔最高的喜馬拉雅山脈冰川，也將嚴重萎縮，印度恆河、中國長江等十條河流水源終將減少，引出整個亞洲供水問題。此外，阿拉斯加和西伯利亞等地的永久凍土解凍，恐釋放大量溫室氣體，加速暖化趨勢。

全球人為二氧化碳，有四分之一由海洋容納，它還吸收溫室氣體所引發的熱能多達九成。但碳排放已導致全球氣溫近年頻創新高，海洋成為燒煤、石油和天然氣等人為暖化行為的直接犧牲者：「海洋熱浪」導致珊瑚礁白化，越來越多二氧化碳溶入水中，也讓海洋酸化，破壞海洋生態系統。升高的海水溫度，更讓海面成了不斷擴大的缺氧「死區」，海洋生物因而窒息；洋流循環亦受影響，陸地因此可見愈來愈多具有高度破壞性的天氣。

專家預估，全球冰川萎縮，將影響依靠冰川供水的高山地區六．七億人口；本世紀中葉，另將有超過十億人生活在低窪地區，頻受氣旋、大洪水等因海平面上升而加劇的極端天氣事件困擾。

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