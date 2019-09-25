川普要求北京 保障香港民主生活

2019-09-25

第三次聯合國大會演說

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普二十四日在紐約聯合國總部，發表他的第三次聯合國大會演說，強調中國對美國的貿易「暴行」已經終結，並要求北京當局必須保障香港的「民主生活方式」。川普說，「多年來，這些貿易暴行被容忍、無視，甚至鼓勵」，但「全球主義」導致世界各國領袖忽略其國家利益，「這種日子已經結束了」。

中國對美國貿易「暴行」已終結

川普強調，美國政府會「仔細監看」中國處理香港危機的方式，「國際社會都希望中國政府會遵守相關條約…並且保護香港的自由與司法系統，以及民主的生活方式。」川普還呼籲各國領袖團結對抗伊朗對中東構成的威脅，合作反制對全球構成危險的政權及活動。

對全球氣候變遷持懷疑論的美國總統川普，二十三日意外現身聯合國氣候行動峰會，但只待了約十五分鐘便離席，隨後前往聯合國宗教自由會議，強調捍衛宗教自由的重要性。川普發表演說時表示，阻止危害信仰的犯罪、釋放良心犯及廢除限制宗教自由的法律，是世界領袖的「緊急道德責任」。全球約有八十％人口，居住在宗教自由遭到威脅、限制或禁止的國家。

除了宗教議題，川普也在聯合國與波蘭、埃及、新加坡、紐西蘭及巴基斯坦等國領袖會晤。川普在與巴國總理伊姆蘭汗會面前發牢騷，聲稱他沒拿過諾貝爾和平獎是不公平的事，他的前任總統歐巴馬就任不久便已獲獎。此外，川普也說，不排斥於這次大會與伊朗總統羅哈尼見面，但目前未有安排。

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