常吃洋蔥、大蒜 乳癌發生率降67％

2019-09-25

〔編譯管淑平／綜合報導〕許多地方的料理常用洋蔥、大蒜調味，這兩種香料或許也與降低乳癌機率有關係。美國水牛城大學和波多黎各大學合作，針對波多黎各婦女進行研究，發現常吃洋蔥、大蒜者，乳癌罹患率比從來不吃這類調味香料的人低六十七％。

對照研究 兩種植物有保護效果

研究人員在二○○八年到一四年間，透過波多黎各「阿塔貝伊乳癌研究」（Atabey Study of Breast Cancer）找到當地三百一十四名三十歲到七十九歲罹患原發性乳癌患者，以及另外三百四十六名無癌症病史的健康婦女對照研究，詢問飲食習慣評估洋蔥、大蒜攝取量，研究結果顯示，多攝取這兩種香料植物有保護效果。

報告第一作者、水牛城大學公共衛生學院流行病學博士生狄塞（Gauri Desai）說：「我們發現，在波多黎各婦女中，攝取洋蔥和大蒜，以及西班牙番茄醬（「索夫利特醬」、Sofrito），與較低的癌症風險有關係。」研究中，每天至少吃一次這種調味醬的婦女，乳癌率比從不吃者低六十七％，不過狄塞強調，這樣的風險關係，是因為透過這種醬料攝取很多洋蔥和大蒜，而非僅吃醬料。

洋蔥和大蒜富含有機硫化合物和黃酮醇，這兩種物質已知能抗氧化、抗發炎，有助預防心血管疾病、防癌。例如大蒜中的二烯丙基二硫（diallyl disulfide，DADS）、二烯丙基硫化物（Diallyl sulfide，DAS），以及硫─丙烯基半胱氨酸（S-allylcysteine，SAC）；洋蔥含有亞碸（sulphoxides）、烷（烯）基半胱氨酸（alk（en）yl cysteine）等物質。研究指導者、水牛城大學流行病學與環境健康副教授穆莉娜（Lina Mu，譯音）說：「這些物質在人體和實驗動物研究中都顯示出抗致癌性。」

波多黎各婦女實證 罹癌低於美

研究人員之所以選擇波多黎各婦女為研究對象，是因與美國、歐洲相較，當地婦女嗜吃洋蔥、大蒜，除了料理時常用主要成份為洋蔥、大蒜的西班牙番茄醬為底醬，菜色也會將這兩種植物入菜，波多黎各婦女乳癌率遠低於美國本土，因此成為研究對象。這份研究報告八月十二日發表於「營養與癌症」（Nutrition and Cancer）期刊。

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