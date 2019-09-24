施壓調查拜登之子？ 川普坦承致電烏國總統

2019-09-24

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國總統川普廿二日坦承，在今年七月廿五日致電烏克蘭總統澤倫斯基時，曾「討論過拜登」的事。美國民主黨聯邦眾議員謝安達廿二日指出，倘若川普真的向澤倫斯基施壓要求調查拜登父子，那麼「我們（民主黨）不得不破釜沉舟地彈劾總統（川普）」。華爾街日報廿三日報導，一名知情人士指稱，美國國會本週可能升級對川普與澤倫斯基通話內容的調查。

此前，美國媒體揭露川普今夏曾致電澤倫斯基，並多次施壓基輔當局，要求重啟調查美國前副總統拜登次子杭特（Hunter Biden）與烏克蘭布里斯瑪（Burisma）天然氣公司的關係；川普認為，拜登在副總統任內曾施壓基輔當局，要求開除一名調查杭特在布里斯瑪獨立董事會任職情況的檢察官。值得注意的是，拜登目前是美國民間呼聲最高的二○二○年民主黨總統候選人。

川普廿日拒絕透露他與澤倫斯基的談話內容，聲稱「那又不重要」；廿一日透過推特表示「假新聞報導，所謂的舉報人說，我曾在電話中向澤倫斯基至少八次施壓。最新消息：烏克蘭當局說，他們對這通友好的電話沒有感受到任何壓力」。

川普廿二日再向記者透露，那通電話的內容大致上是恭賀，也談及貪腐，「會談論貪腐，是因為我們不希望再發生類似拜登父子對烏克蘭的所作所為」。

民主黨揚言彈劾總統

美國眾議院情報委員會主席謝安達廿二日在美國有線電視新聞網（CNN）節目「美國國情」指出，如果川普實質上扣住軍事援助，同時施壓外國領袖在美國總統大選期間提供其政敵的不利資料，形同勾結外國勢力干預大選，那麼「彈劾」也許是唯一的矯正之道。

據「吹哨人」說法，川普利用國會已經通過的二．五億美元（約七十八．二億台幣） 軍事援助作為要脅，施壓烏克蘭重啟對拜登父子的調查。

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