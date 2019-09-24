龐皮歐呼籲各國：拒絕中國遣返維族人要求

2019-09-24

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國國務卿龐皮歐廿二日在紐約呼籲，各國應拒絕中國政府提出的遣返其新疆維吾爾人的要求。他強調，中國在新疆的鎮壓行動和恐怖主義無關，而是與中國企圖消滅其本國公民有關，呼籲所有國家抵制中國所提的遣返維族人的要求。本週將召開聯合國大會，預料美、中屆時將在新疆維族的人權議題上針鋒相對。

龐皮歐是在和境內以伊斯蘭教信仰為主的土庫曼等五個中亞國家的外交部長會晤後，做出前述表示。聯合國專家及社運人士認為，至少有一百萬名維族人與其他大多為穆斯林的少數族群成員，已被拘留在新疆的「再教育營」。在聯大本週開議前，龐皮歐先會晤吉爾吉斯、烏茲別克、哈薩克及塔吉克等五個中亞國家。外交人員廿日說，美國副國務卿蘇利文預定廿四日主持一場針對新疆人權危機的活動。

新疆數百人被押解影片曝光 震撼外界

另，中國國務院新聞辦公室（國新辦）廿二日在聯大開議和中共建政七十週年的「十一國慶」前夕，發表名為「為人民謀幸福：新中國人權事業發展七十年」的人權白皮書，反駁外界譴責中國對穆斯林的對待，與香港警察對示威者使用過當武力。其前言聲稱，在國家主席習近平的「新時代中國特色社會主義思想指引下」，中國將「人權的普遍性原則與自身實際相結合」，其首要的基本人權係生存權、發展權。

然而，由匿名帳號「War on Fear」十七日上傳到社群媒體「推特」及影音分享網站YouTube的一段空拍影片顯示，數百名被剃髮、蒙眼、雙手反綁的男子，由大批穿黑衣的警察帶下一列火車後，先在原地坐下，再排隊被集體帶往某處。英國《衛報》報導，據信拍攝地點在新疆一個車站，正進行移監。

澳洲外長佩恩看後說，該短片令人深感不安。一名歐洲安全消息人士向英國「天空新聞」（Sky News）透露，據信這些影像屬實，遭剃髮、蒙眼、綑綁的六百名囚犯係維族人，片中警衛的方式就是中國移動犯人的典型做法，拍攝時間應是今年稍早。

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