「親台派」博明 任白宮國安副顧問

2019-09-24

觀察家：顯示美中角力升級

〔編譯陳正健／綜合報導〕新任白宮國家安全顧問歐布萊恩二十二日正式宣布，白宮亞太事務資深主任博明（Matt Pottinger）擔任他的副手，接任國安副顧問。博明被視為「親台派」及「對中鷹派」，意識形態上主張支持台灣及美中貿易戰。觀察家認為，博明上任顯示美中角力升級。

歐布萊恩在與美國總統川普搭乘「空軍一號」時公告這項人事。歐布萊恩盛讚，博明是政府中最出色的年輕外交、國防及國安專家之一，他認為博明性格良好、富團隊精神，將協助他凝聚國安會。博明在出任新職後仍將涉足亞洲事務，原職接替人選將於未來宣布。

曾遭「中國政府打手」攻擊

博明畢業於麻薩諸塞大學阿默斯特分校，主修中國研究，一九九八至二○○一年曾擔任路透駐北京記者，隨後出任華爾街日報駐香港記者至○五年。他某次在北京一家「星巴克」採訪時遭「中國政府打手」攻擊，另有一次在北京採訪貪腐問題時，遭警察圍住，採訪筆記被撕毀沖進馬桶。

博明通曉中文 主張對中強硬

之後，博明於○五年加入美軍陸戰隊，一七年進入川普政府，在北韓問題等重大外交事務上扮演要角。在美國政治光譜中，通曉中文的博明是「知中派」，但主張對中強硬。他也是知名的「親台派」，今年三月曾與我國外交部政務次長徐斯儉會晤。

去年，中國駐美國大使崔天凱在慶祝中國國慶場合中提及美中合作的重要性，博明當場反駁，強調川普政府已更新對中政策，競爭意識已被置於最前端。他還引用《論語》名句「名不正則言不順，言不順則事不成」強調，美中在某種程度上正在競爭。

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