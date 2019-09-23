伊朗稱將攜手中俄 印度洋聯合軍演

2019-09-23

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕美國二十日甫證實即將增兵協防沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國，伊朗半官方「塔斯尼姆通訊社」（Tasnim）二十一日隨即引述伊朗軍方高層說法，聲稱伊朗「很快」將與中國、俄羅斯在屬於國際水域的阿曼灣、印度洋北部舉行海軍聯合演習。據報導，這將是伊、中、俄三國首次在印度洋舉行聯合軍演。

伊朗武裝部隊參謀總部主管國際事務和國防外交的將軍普爾（Ghadir Nezami Pour）表示，伊朗沒有計畫在波斯灣地區舉行類似聯合軍演；伊、中、俄三國此次在國際水域的軍演，目標包括交流戰術與軍事經驗、彰顯參與國對某些政治目標態度一致等。軍演參與國的國防部長、軍隊司令等高層，將在不久後抵達伊朗。

兩年前，美國指控伊朗派快艇騷擾經過荷莫茲海峽附近的美國軍艦後，伊朗和中國便在荷莫茲海峽附近的波斯灣水域舉行聯合軍演。但對於前述伊、中、俄三國聯合軍演，北京當局迄今尚未對外說明。上海政法大學教授倪樂雄指出，這場演習傳達一個訊息，即中國在「極端的情況」下，會選擇支持伊朗。

伊朗總統撂話 不容邊界受侵犯

伊朗總統羅哈尼（Hassan Rouhani）二十二日在電視轉播的年度閱兵典禮上發表演說，強調伊朗絕不容許任何人侵犯其邊界，「外國部隊將為我們的人民和地區帶來許多問題與不安定」。他呼籲外國勢力遠離波斯灣，「別讓這個地區成為軍備競賽的場所。你們（外國勢力）離得愈遠，這個地區就愈安全」。羅哈尼也證實，德黑蘭當局將向聯合國提交一份區域和平合作計畫。

羅哈尼預定二十三日前往美國紐約，出席聯合國大會。繼川普政府去年五月宣布退出二○一五年生效的「伊朗核協議」，並對伊朗實施新制裁後，美、伊兩國關係急速惡化至今。沙國「沙烏地阿美石油公司」兩處重要設施十五日凌晨遭到無人機襲擊，引發大火，華府隨即指控伊朗乃背後主謀，但伊朗強烈否認，並警告美國或沙國任何軍事行動都會導致「全面戰爭」。

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