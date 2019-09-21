波頓指桑罵槐 痛批川普外交政策

2019-09-21

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統川普十八日透過推特宣布任命國務院人質事務總統特使歐布萊恩（Robert C. O’Brien）為新任白宮國家安全顧問當天，十日遭川普推文宣告「被辭職」的前國安顧問波頓於美國保守派智庫「門石研究所」（Gatestone Institute）午餐閉門會議大吐不快，道盡他與川普在諸多外交政策的歧見，包括伊朗、北韓、神學士等問題，「好幾次未指名地把川普批得體無完膚」。

「門石研究所」主力焦點為伊斯蘭教和中東議題，波頓入閣前曾擔任主席長達五年。十八日午餐會之約，乃波頓去職前就已排定，近六十名智庫捐款人與會，會中有人以「國難」形容波頓去職，現場爆出如雷掌聲。

美國政治新聞網站「政客」（POLITICO）十八日獨家揭露波頓當天談話內容。根據出席者引述，他當天不只一次提及六月美國無人機遭伊朗擊落一事，直言川普當時未反擊，才導致伊朗變本加厲；他甚至一度脫口表示，川普若選擇報復，就不會發生伊朗近日毀損沙烏地阿拉伯煉油廠等「戰爭行為」。波頓也提到，所有北韓人和伊朗人都希望與美國展開談判，以便逐步解除制裁及復甦經濟，惟任何協商皆「註定失敗」。

除了伊朗問題，阿富汗也是波頓和川普頻爆爭執的焦點。關於川普推文聲稱原想邀請「神學士」領袖到大衛營和談，波頓十八日直言此事釋出「可怕訊號」，也對九一一事件罹難者「不敬」，因「神學士」正是當年主謀「開打」組織的庇護者，美國不該與「神學士」達成和平協議。

此外，波頓提及欣賞以色列總理納坦雅胡，預測委內瑞拉馬杜羅政權將在古巴士兵撤軍後立刻垮台；至於英國工黨領袖柯賓若成首相，對於英美「特殊關係」將造成「致命」影響。

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