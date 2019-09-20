自然產寶寶腸道益菌多 媽媽給的

2019-09-20

〔編譯周虹汶／綜合報導〕自然產嬰兒較健康的說法，近日再獲科學證實！這項英國發起的最新研究計畫發現，在醫院剖腹生下的寶寶，腸道較常出現醫院臨床上不時見到的機會性致病菌，可能容易引發機會性感染，尤其這些細菌已對抗生素具有抗藥性。所幸分娩方式造成嬰兒腸道菌相差異的現象，會在六至九個月斷奶之際消失，有必要剖腹產的婦女，無須因此卻步。

這份研究成果係英國倫敦大學學院、非營利的「維康桑格研究所」（Wellcome Sanger Institute）和伯明罕大學的聯手結晶，十八日登上《自然》期刊，為迄今全球研究分娩方式與「嬰兒生物群落」關聯的最大型研究。

研究人員分析英國醫院接生的五六九名足月嬰兒，結果發現，產婦剖腹生下寶寶後，寶寶腸道內的細菌，有六十八％為來自醫院環境的致病細菌；反觀自然產新生兒的腸道細菌，卻有六十八％為來自母體的益菌，這項差異約在寶寶六至九個月大因斷奶而消失。

由此可見，分娩方式是影響新生兒期和嬰兒期腸道菌落組成性的重要因素。此外，兩組嬰兒體內都未明顯看到母體陰道的細菌，顯示近年流行為剖腹產新生兒抹上母體陰道分泌物來提高免疫力的「陰道播種」做法有待質疑。不過，目前只知生命初期幾週是嬰兒免疫系統發展的關鍵期，缺少某些微生物，恐與引發哮喘、過敏、糖尿病等自體免疫性疾病。

但「嬰兒生物群落」的發展形成、對未來的免疫與健康，或不同分娩方式導致何等影響，皆尚不明，研究人員因此不認為現階段須刻意勸退必要進行剖腹產的產婦。

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