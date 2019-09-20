香港解密網站 曝光「反送中們」個資

2019-09-20

〔編譯陳正健／綜合報導〕俄羅斯網域近日出現一個名為「香港解密」的網站，未經同意就披露「反送中」人士的姓名、照片、住址、電話、臉書及出生日期等個資，受害者包括泛民派政治人物、媒體記者、學運領袖及抗議人士。香港民主派議員質疑是中國公安洩漏港人資料。

「香港解密」網站披露個資共分三類，包括「毒果記者」（香港蘋果日報記者）、「港獨暴徒」（香港政團及學運人士）及「亂港頭目」（泛民派立法會議員等），並將他們依照「百家姓氏」排列。網頁列舉上述人士的「劣跡」，並附上「爆料信箱」，籲提供相關個資。

鼓勵爆料提供個資

對此，中國中央電視台竟在官方微博發佈影片，指稱有網友製作名為「香港解密」的網站，呼籲網友轉發這個影片，以便眾人看清這些醜惡嘴臉，摘下他們的面罩。

港議員疑中國公安洩漏

香港民主派沙田區區議員趙柱幫則在臉書發文指出，有位受害者透露，兩個月前通過海關時，中國公安沒收他的手機檢查，看到遊行相片後，指控他參與非法遊行。當時他刻意填寫錯誤地址，結果這個假資料在「起底網站」出現。因此，肯定是中國公安洩漏港人個資。

根據香港「私隱條例」，任何人在未經同意下，披露當事人個資導致心理傷害，最高處罰一百萬港幣及監禁五年。香港個資私隱專員公署表示，該網站涉及八十七人，已將個案交予警方進行刑事調查，要求該網站移除及停止上傳相關個資，但其網域是在俄羅斯登記，該公署無法要求提供網站營運者資料。

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