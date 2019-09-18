涉竊密賺4370萬 美華裔夫婦被訴

2019-09-18

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國俄亥俄州哥倫布市聯邦法院十六日公佈起訴書，控告當地一對華裔夫妻周宇（音譯，Yu Zhou）和陳莉（音譯，Li Chen），竊取當地兒童醫院研究機構商業機密，成立公司將其販售獲利近一四○萬美元（約四三七○萬台幣），並與中國共產黨相關機構有密切連結。

與中共相關機構密切連結

美國司法部起訴書指稱，四十九歲的周宇與四十六歲的陳莉，分別於二○○七至一七年及二○○八至一八年間，任職於俄州哥倫布市全國兒童醫院（NCH）研究機構，兩人在不同實驗室工作，期間竊取可用於研究、識別和治療兒科疾病的「外排體」（exosome）相關機密。

起訴書指出，這對夫婦一五年瞞著醫院，在中國成立「北京捷騰生技公司」（Beijing Genexosome），銷售竊取的商業機密，並於一七年將公司賣給那斯達克上市公司「Avalon GloboCare」。兩人今年七月二十九日在加州遭聯邦調查局（FBI）幹員逮捕。

聯邦檢察官以串謀盜竊，盜竊商業機密和電信詐欺等罪名起訴兩人，但未控以經濟間諜罪名，兩人均不認罪。兩人因密謀、企圖或竊取商業機密，最高可處十年徒刑，電信詐欺罪最高可處二十年徒刑。

據稱該對夫妻竊取NCH研發及擁有的智慧財產，部分由美國聯邦政府撥款資助。兩人與中國政府支持的組織密切合作，或接受對方款項，包括中國國際技術轉移中心（CITTC）、國家自然科學基金委員會（NSFC）及國家外國專家局（SAFEA）等。據報導，該對夫婦正因其與中共的關係接受調查，檢察官之後可能進行相關起訴。法官裁定，由於兩人有潛逃可能，將被拘留至年底審判結束。

目前，FBI正鎖定中國政府二○○八年成立的「千人計畫」，該計畫獎勵海外人才將知識帶回中國。美國情報官員指稱，中國有超過兩百個人才招聘計畫，其中一些用於不道德的間諜活動。

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