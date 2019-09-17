ＣＮＮ示警：反送中若破壞十一 北京必報復

2019-09-17

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）十五日撰文分析，隨著十月一日中共建政七十週年紀念日逼近，沒有人知道這會對街頭抗議延宕數月的香港帶來何等變化或衝擊；香港政府雖否認北京當局將以十一做為終結「反送中」抗爭的最後期限，但各種傳聞耳語仍四處流竄。

ＣＮＮ指出，中共早就計畫好要利用十一來展現國力與團結，自然不希望被香港抗爭搶了鋒頭，或轉移焦點，導致中國國家主席習近平等領導高層顏面無光。香港特首林鄭月娥與商界人士密談的錄音檔顯示，港府與北京當局並未就結束抗爭設定十一大限，但仍有人預測，北京當局為保住面子，軍事鎮壓已無法避免。也有人認為，當局之所以耐住性子，只是要在十一前夕維繫和平團結的表象。一名反送中抗爭者就說，中共絕對不會在十一之際退卻，還會竭盡所能地確保能控制情勢。

中國的重大國家級慶典往往充斥政治意涵，被中共拿來當作合理化一黨專政的工具，以及落實特定目標的截止日。例如，二○二一年中共建黨一百年，就被習近平視為落實脫貧等重要政績的期限；至於今年的十一，則被賦予展示中國經濟與軍事實力的重任。即使目前美中貿易戰方興未艾，習近平仍將在十一之際發表演說，北京舉行閱兵，全中國各地也將施放煙火，並舉辦各種演出。在此情況下，身為中國最知名城市之一的香港，任何風吹草動勢將破壞北京當局企圖營造的團結形象。

儘管林鄭聲稱香港將以低調隆重方式慶祝十一，但抗爭迄今不見頹態，沒有人知道北京會以何種方式避免抗議干擾香港的十一慶典。繼宣布撤回「逃犯條例」修訂案後，港府短期內不太可能再做出任何讓步，甚至可能會在十一前，進一步對抗議者設限，以「淨化」市容。

至於北京不斷暗示的軍事介入，林鄭似已排除此一可能性，畢竟任何差池對香港與中國而言，都是一場災難。由於選擇不多，若反送中抗爭者破壞十一慶典，北京當局恐怕也只能「打落牙齒和血吞」，但睚眥必報的中共連抗議人士拆國旗都無法忍受，國慶蒙羞之仇勢必更沒齒難忘，日後必將報復。

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