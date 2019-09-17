反送中升溫》港警協會：可用實彈對付「暴徒」

2019-09-17

〔編譯陳正健／綜合報導〕針對香港「反送中」抗爭暴力升級，香港警察隊員佐級協會十六日發表聲明，指稱示威者投擲汽油彈可能致命，建議警方採用「實彈槍械」對付「失去理智的暴徒」。然而，人權團體「民權觀察」痛批，上述聲明極不恰當，只會加劇警民衝突，警方錯用致命武力須負起刑責。

民團批只會加劇警民衝突

香港警隊佐級協會約有兩萬名會員，是港警四大協會之一。協會主席陳志偉在聲明中指出，部分示威者近日對持不同意見的「普通市民」，施以「殘酷的襲擊」，這些「暴徒以多欺少」，將無辜民眾毆至遍體鱗傷、頭破血流，並且有組織地以汽油彈襲擊員警。

聲明強調，汽油彈無疑是「致命武器」，當示威者有投擲之勢，現場員警很有可能使用相應武力制止，包括實彈槍械。聲明呼籲各會員執勤受立即威脅時，應果斷使用合理、適當武力保護自己。聲明援引警隊指引，提到「為控制局面，警員使用的武力程度可比對方高一層次」。

不過，民權觀察痛批，該聲明過度簡化使用致命武力的決定及考量因素，混淆員警對使用致命武力指引的理解，恐導致民眾誤以為警方將採致命武力鎮壓。民權觀察促請警方及示威者克制，提醒警方若錯誤及不法使用致命武力，必須承擔刑責。

香港前特首梁振英十六日也發表文章指稱，當示威者於七月一日攻佔立法會時，北京當局便已堅定「收拾香港局面的決定」；「黑衣暴徒」（示威者）要為此戰略錯誤付出沉重代價，泛民派也要為不願與黑衣暴徒切割付出代價。但有評論認為，梁振英所言不能與北京決策畫上等號。

「香港眾志」秘書長黃之鋒則在紐約表示，港人將持續爭取民主自由。黃之鋒日前與前香港大學學生刊物《學苑》總編輯梁繼平，出席紐約哥倫比亞大學講座，十七日將出席美國國會「香港人權與民主法案」聽證會，黃有信心該法案會通過。梁繼平為七月一日攻佔立法會的示威者之一，期間脫下面罩發表宣言，事後搭機前往美國。梁振英已懸賞五萬港幣，追緝梁繼平行蹤。

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