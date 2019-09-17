反送中100天》港警濫權 香港面臨人道危機

2019-09-17

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港「反送中」抗爭至十六日已持續一百天（自六月九日逾百萬人上街參與「守護香港反送中」大遊行起算），期間警方逮捕近一千五百名示威者，港府則堅拒回應「五大訴求」之一的「成立獨立調查委員會追究警方濫權」。數百名浸會大學學生十六日下午在校園內遊行，譴責港警濫捕，聲援十五日在香港島區北角因持有一把餐刀而被捕的蘇姓學生記者。醫護界十六日也在醫院內發起「和你拖」行動，透過牽手「築人鏈」方式，表達「五大訴求」。

「中港融合削弱香港優勢」 穆迪下調香港信評展望至負面

繼全球三大信評機構之一「惠譽」（Fitch Rating）以香港和中國愈來愈「融合」，而宣布調降香港主權信用評等後，另一家國際信評機構「穆迪」（Moody’s）十六日也以相同理由，將香港信評展望從「穩定」降為「負面」，但維持「Aa2」評等。穆迪強調，前景轉為負面，主要反映香港面對的風險正在上升，包括持續的示威活動反映香港制度優勢遭蠶食，施政及政策效益下降，削弱香港做為貿易及金融中心的吸引力，衝擊信貸基礎。穆迪警告，一旦港中進一步融合，將削弱香港管治效率及競爭優勢。

泛民派議員聯合國發聲 籲成立委員會調查

與此同時，公民黨立法會議員陳淑莊十六日也應非政府組織「聯合國觀察」（UN Watch）之邀，出席日內瓦聯合國人權理事會會議。陳淑莊痛批，隨港警暴力加劇，香港正面臨人道危機，呼籲聯合國人權事務高級專員（UN High Commissioner for Human Rights）召開緊急會議，並成立調查委員會，保障港人的人權。陳最後更質問：「為何中國仍可以成員國身分，安坐在人權理事會？」

港1大學生帶餐刀被捕 議員聲援也被抓

逾十萬名港人於十五日再次走上街頭，表達反送中「五大訴求、缺一不可」心聲。港島區北角道周邊深夜發生多起街頭鬥毆事件，包括「福建幫」人士毆打記者、白衣中年人與黑衣青年爆發嚴重口角與肢體衝突等。當時在採訪的浸會大學學生記者蘇敬華，遭警方攔查後在他身上搜出一把餐刀後，將其拘捕；蘇聲稱，攜帶餐刀是切月餅所用。泛民主派「民主黨」立法會議員許智峯，批評警方濫捕，也被依涉嫌「妨害公務」拘捕。

對此，民主黨議員林卓廷痛批，警方十五日在北角對黑衣人嚴厲執法，卻被拍到出現「與白衣人握手」、「抄下白衣人身分證後輕放」等行為，顯示警方「選擇性執法」情況愈來愈嚴重。蘇敬華十六日晚間以五百元港幣（約兩千元台幣）交保。

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