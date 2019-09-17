反送中100天》港警濫權 香港面臨人道危機
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2019-09-17

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕香港「反送中」抗爭至十六日已持續一百天（自六月九日逾百萬人上街參與「守護香港反送中」大遊行起算），期間警方逮捕近一千五百名示威者，港府則堅拒回應「五大訴求」之一的「成立獨立調查委員會追究警方濫權」。數百名浸會大學學生十六日下午在校園內遊行，譴責港警濫捕，聲援十五日在香港島區北角因持有一把餐刀而被捕的蘇姓學生記者。醫護界十六日也在醫院內發起「和你拖」行動，透過牽手「築人鏈」方式，表達「五大訴求」。

「中港融合削弱香港優勢」 穆迪下調香港信評展望至負面

繼全球三大信評機構之一「惠譽」（Fitch Rating）以香港和中國愈來愈「融合」，而宣布調降香港主權信用評等後，另一家國際信評機構「穆迪」（Moody’s）十六日也以相同理由，將香港信評展望從「穩定」降為「負面」，但維持「Aa2」評等。穆迪強調，前景轉為負面，主要反映香港面對的風險正在上升，包括持續的示威活動反映香港制度優勢遭蠶食，施政及政策效益下降，削弱香港做為貿易及金融中心的吸引力，衝擊信貸基礎。穆迪警告，一旦港中進一步融合，將削弱香港管治效率及競爭優勢。

泛民派議員聯合國發聲 籲成立委員會調查

與此同時，公民黨立法會議員陳淑莊十六日也應非政府組織「聯合國觀察」（UN Watch）之邀，出席日內瓦聯合國人權理事會會議。陳淑莊痛批，隨港警暴力加劇，香港正面臨人道危機，呼籲聯合國人權事務高級專員（UN High Commissioner for Human Rights）召開緊急會議，並成立調查委員會，保障港人的人權。陳最後更質問：「為何中國仍可以成員國身分，安坐在人權理事會？」

港1大學生帶餐刀被捕 議員聲援也被抓

逾十萬名港人於十五日再次走上街頭，表達反送中「五大訴求、缺一不可」心聲。港島區北角道周邊深夜發生多起街頭鬥毆事件，包括「福建幫」人士毆打記者、白衣中年人與黑衣青年爆發嚴重口角與肢體衝突等。當時在採訪的浸會大學學生記者蘇敬華，遭警方攔查後在他身上搜出一把餐刀後，將其拘捕；蘇聲稱，攜帶餐刀是切月餅所用。泛民主派「民主黨」立法會議員許智峯，批評警方濫捕，也被依涉嫌「妨害公務」拘捕。

對此，民主黨議員林卓廷痛批，警方十五日在北角對黑衣人嚴厲執法，卻被拍到出現「與白衣人握手」、「抄下白衣人身分證後輕放」等行為，顯示警方「選擇性執法」情況愈來愈嚴重。蘇敬華十六日晚間以五百元港幣（約兩千元台幣）交保。

  • 香港兩派民眾十五日深夜在港島區北角道一帶爆發嚴重口角與肢體衝突。（法新社）

    香港兩派民眾十五日深夜在港島區北角道一帶爆發嚴重口角與肢體衝突。（法新社）

  • 香港數百名醫護人員十六日在沙田威爾斯親王醫院，舉起五指表達「五大訴求，缺一不可」。（美聯社）

    香港數百名醫護人員十六日在沙田威爾斯親王醫院，舉起五指表達「五大訴求，缺一不可」。（美聯社）

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