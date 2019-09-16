加州創美首例 公立大學須提供墮胎藥

2019-09-16

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國加州參議院十三日通過一項創全國首例的法案，規定加州境內所有公立大學，自二○二三年起，都應提供墮胎藥給大學生。該法案將在州長紐森（Gavin Newsom）於一個月內簽署後生效。該法案強調，讓加州每個想墮胎的懷孕學生，都能盡量方便和儘快使用藥物流產。該法案源自於加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）的學生運動，麻州已跟進提出類似法案。

美國其他幾州正推動加強墮胎限制，甚至除了極少數的例外情況，否則都嚴禁墮胎，加州議會此舉因而格外引人注目。提出該法案的加州參議員雷瓦（Connie Leyva）說，當前全美各州對女性的健康照護與墮胎的權利正在倒退，加州在保障所有人均可選擇的權利上，持續領先全美。這項法案重申每個大學生均擁有墮胎權，雷瓦還說，讓加州的大學生能以藥物方式墮胎，就不必遠赴外地或請假缺席，也不會因此耽誤重要的醫療照護。

根據該法案，所需經費將向民間募捐，也可向地方及聯邦政府機構籌款。紐約時報報導，目前已募到約一○三○萬美元（約三．二億台幣），將用來培訓加州公立大學健康中心的人員，和購買超音波醫療設備。此外，加州法律早已規定，保險公司必須支付墮胎費用。

一旦該法案生效，將適用於加州的卅四所大學、近七十五萬名已註冊學生，其中十一所來自加州大學（UC）系統，廿三所則來自加州州立大學（CSU）系統。一份去年的研究估計，這些大學中，每月都有數百名學生尋求藥物流產。根據該法案，校內健康中心應提供美服培酮（mifepristone）等兩種合法的墮胎藥給懷孕未逾十週的大學生。而美服培酮應在學生接受診察後，由合格的醫療提供者開立。美國食品暨藥物管理局（FDA）已於二○○○年許可服用墮胎藥的流產方式，目前全美約三分之一的流產方式，均透過服用墮胎藥進行。

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