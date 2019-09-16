助選以國總理 川普喊簽共同防禦條約

2019-09-16

今年二度大選 納坦雅胡拚連任

〔編譯張沛元／綜合報導〕以色列即將在十七日舉行近五個月來的第二次國會大選，由於現任總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）面臨貪腐指控，民調顯示右翼政黨和中間偏左陣營恐都無法跨越組閣門檻，納坦雅胡能否連任成功，仍在未定之天。但美國總統川普十四日表示，他已和納坦雅胡論及推動簽署美以共同防禦條約的可能性，顯然意在為納坦雅胡助選。

民調顯示 兩大陣營皆難組閣

川普推文透露，他已和納坦雅胡通電話，討論推進美國與以色列簽訂共同防禦條約的可能性，並稱這類防禦協議將進一步鞏固美以兩國的堅實聯盟；他期待本月稍後出席紐約聯合國大會時，能和納坦雅胡會面，再繼續討論此事。川普口出此言，顯然旨在拉抬納坦雅胡的選情。事實上，川普在今年四月的以國大選前夕，就曾推文表示，承認戈蘭高地（Golan Heights）主權屬於以色列的時機已然到來，為向來敦促美國承認以國擁有戈蘭高地主權的納坦雅胡助選。

針對川普再度開金口助選，納坦雅胡也毫不避諱地推文感謝「我親愛的朋友」川普，大讚川普是歷來最好的美國總統級友人，他也期待與川普在聯合國大會時碰頭再敘，並就九一一恐怖攻擊主謀賓拉丹之子遭狙殺身亡向川普道賀。

以國在今年四月曾舉行大選，當時納坦雅胡領導的右翼聯合黨（Likud）雖然勝出，但未過半，必須與其他政黨籌組聯合政府，而納坦雅胡始終無法在五月底最後期限前完成組閣，導致舉行十七日的二次大選。十三日公布的選前最後民調顯示，聯合黨與由前參謀總長甘茨（Benny Gantz）領導的中間派「藍白聯盟」（Blue and White）勢均力敵，不排除選後再度出現如同四月間的組閣僵局。甘茨在這次大選主打納坦雅胡的貪腐問題。

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