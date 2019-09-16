中共逼教會 十誡換成習語錄

2019-09-16

「不聽黨的話 教堂就關門」

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國政府箝制宗教向來不遺餘力，如今更進一步以「中國化」為由，將國家主席習近平塑造成新的「上帝」！中國各地的基督教會，屢次被當局要求將「十誡」換成「習近平語錄」，並威脅「不聽黨的話，教堂就要立即關門」！

關注中國人權問題的網路雜誌「寒冬」十五日披露，河南洛陽市某縣一所官辦「三自教會」的信徒，雖然迫於政府要求將十誡換成習近平語錄，卻仍遭統戰部人員訓話：「一切都得聽黨的話，黨你讓幹啥就幹啥，不聽黨的話，教堂就要立即關門」。

根據「聖經」記載，十誡（Ten Commandments）是上帝耶和華藉由以色列的先知和首領摩西，向以色列民族頒佈律法中的首要十條規定。以十誡為代表的摩西律法，是猶太人生活和信仰的準則，也是最初的法律條文，在基督教中有很重要的地位。

洛寧縣三自教會皆被「赤化」

「寒冬」曾多次披露中國政府企圖強行清除教堂內的十誡。去年十一月，在一場近乎鬧劇的「中國化」行動中，河南省洛寧縣東村教堂被當局強迫刪除十誡中的第一條誡命「不可拜耶和華以外的神」，原因是「這一條習近平反對」。中國其他地方也陸續出現十誡標幅被換成毛澤東和習近平畫像的事件。

報導引述匿名信徒透露，目前該縣幾乎所有三自教會的十誡，都已被習近平語錄取代。習近平二○一五年五月曾在中央統戰部工作會議上指出，「要用社會主義核心價值觀引領、用中華文化浸潤我國各種宗教，支持宗教界對宗教思想、教規教義進行符合時代進步要求的闡釋，堅決防範西方意識形態滲透，自覺抵制極端主義思潮影響」。

未落實要求的教會 教徒遭迫害

據透露，一些三自教會此前已因未落實十誡換成習近平語錄的要求，遭到關門整頓，有些信徒還遭受列入黑名單的威脅，意味著他們以後出行須受限，子孫後代上學、找工作也都會受阻，因為拒絕服從就是反共產黨。

「三自教會」是指受到中國政府認可、在政治方面領導的「自治、自養、自傳」基督教會。拒絕接受中國政府領導的基督新教教會，則被稱為「家庭教會」。教會傳道人表示，中共不僅要消滅家庭教會，也在蠶食基督教教義，有計畫地摧毀三自教會；「政府第一步不讓貼宗教對聯，然後拆除十字架，令國旗、社會主義核心價值觀等『四進』內容進教堂，接著在教堂安裝監控，監視信徒以及宗教活動，最後把十條誡命換掉改成習近平講話」；「共產黨的最終目的就是想當神。這也是魔鬼歷來做的事。」

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