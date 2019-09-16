親中人士圍毆反送中者 港警竟輕縱

2019-09-16

〔編譯茅毅／綜合報導〕親中國與香港政府的人士，十四日在香港的大賣場與街頭，數度辱罵、圍毆「反送中」抗爭者，但警方獲報抵達現場後，卻僅逮捕一般民眾和年輕示威者，放過高唱中國國歌、高舉中國國旗的親中人士。中共機關報「人民日報」甚至還發佈影片，聲稱前述衝突為「愛國愛港人士唱國歌，遭暴徒襲擊受傷」。

「文革式」的武鬥 恐將常發生

法新社和法國國際廣播電台（RFI）報導，藍衣人的行徑像是有組織的行動，令人懷疑為他們撐腰的幕後黑手是誰；面對反送中抗爭持續延伸，民主派與親中人士的對立似乎也越來越嚴重，這種「文革式」的武鬥今後恐將愈來愈常在香港發生。

香港媒體報導，一群揮舞五星旗、身穿寫有「我愛警察」字樣的藍色Ｔ恤人士，十四日下午先在港鐵炮台山站高唱「義勇軍進行曲」，接著開始清除站外聲援反送中運動的「連儂牆」。網路影片顯示，這些明顯支持港府與警方的藍衣人，在炮台山站外以拳腳、棍棒圍攻試圖勸阻他們撕毀連儂牆上聲援反送中運動訊息的年輕人。還有藍衣人以五星旗及旗杆毆打多名民眾，有人被打倒在馬路上。

自反送中運動爆發以來，香港許多地方都可見到連儂牆，使中國政府十分不滿。一名卅七歲示威者「艾德（Ed）」向法新社表示，親中人士的行徑令人憤怒，連儂牆是一種情感上的支持，顯示反送中運動並未停歇；即使連儂牆被破壞，還是會再次重建。在示威者開始以「快閃」方式聚集高唱反送中「神曲」—「願榮光歸香港」，以及親中人士高唱義勇軍進行曲，雙方互別苗頭以歌聲「拚場」後，兩個陣營間爆發口角、甚至鬥毆的頻率愈來愈高。

同日下午，在九龍觀塘區建案「淘大花園」的商場「淘大商場」，也爆發類似衝突。約五百名親中人士持五星旗、唱義勇軍進行曲，聲援四日在該商場唱中國國歌後與人爆發爭執並受傷的一名小學男老師。當一群年輕示威者與其對峙時，雙方先是互嗆，接著打群架，兩方都有人掛彩。商場內一片混亂，店家紛紛關門。

警方到場後，親中人士齊喊「警察加油」。一名親中人士被控毆打示威者，警方卻護送他離開現場。

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