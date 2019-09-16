抗議中英聲明如廢紙 港人聚領事館 籲英主持公道

2019-09-16

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港逾千名民眾十五日聚集在英國駐港總領事館外，抗議英國政府捍衛香港民主自由不力，籲請英方加強向中國政府施壓。這是繼上萬名港人八日前往美國駐港澳總領事館請願，促請美國國會通過《香港人權與民主法案》後，港人再次向外國政府尋求支持。

高喊「一國兩制已死」

這場向英國政府請願的活動由民間發起，逾千名港人十五日中午後湧入英國駐港總領事館所在的金鐘法院道。眾人高舉英國國旗和港英旗，並高唱「天佑女王」、「統治吧，不列顛」等英國國歌，還有人高呼「一國兩制已死」等口號，指責倫敦當局不應無視中國破壞「中英聯合聲明」，呼籲採取更多行動，挺身「為香港主持公道」、保護港人安全。

盼給港人英國居留權

集會人士隨後向英國領事館遞交請願信，希望英國政府明白及承認「一國兩制」已失效，並允許港人申請英國居留權，讓港人有權移民英國或大英國協國家。目前，持有英國國民（海外）護照（BNO）的港人，僅能免簽證入境英國六個月，並無居住和工作權。英國國會上、下議院約一三○名議員，日前也連署呼籲英國及大英國協國家政府，研擬給予港人「第二公民」身分及居留權。

法新社和衛報指出，中國當局一直宣稱「中英聯合聲明」是「過時的歷史文件」，香港問題屬於中國內政，外國無權干預，但英國外交部反駁中方說法，指該聲明自三十年前簽署以來，時至今日依然有效，且是在聯合國備案、具有法律約束力的條約。不過，整體而言，「反送中」示威延燒三個月以來，英國在為香港發聲時相當謹慎，因為脫歐前景不明，英國格外看重與中國的貿易夥伴關係。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法