多眼神接觸多發聲 有助嬰兒語言能力

2019-09-15

〔編譯張沛元／綜合報導〕英國最新研究指出，經常跟照顧者以眼神接觸與發聲溝通的一歲嬰兒，到了兩歲時的語言能力，更有可能發展得較好。此一發現可鼓勵家長在嬰兒能使用字彙前、多關注嬰兒想與外界溝通的企圖。此一研究結果已刊載於《發展科學》（Developmental Science）期刊。

英國「衛報」十二日報導，研究人員以錄影拍攝方式觀察及測量十一與十二個月大嬰兒的發聲、手勢和凝視等行為，以及照顧者如何回應，並要求照顧者稍後填寫問卷，以了解這些嬰兒是否能說出意指動物、日常生活與食物的字彙；研究人員之後使用統計模式發現，廿四個月大嬰兒的字彙能力最佳預測因子，是該嬰兒約一歲時看著照顧者所發出的聲音；倘若照顧者回應嬰兒的發聲，對嬰兒日後發展字彙能力會更好。

統計顯示，十九個月大的嬰兒平均會約一百個字；而那些在早期與照顧者有互動交流的嬰兒，則平均能再多會卅個字。

研究主撰稿人、英國雪菲爾大學教授唐納蘭（Ed Donnellan）說，此一結果顯示，嬰兒在能說第一個字之前，就企圖與外界溝通；照顧者應該在嬰兒這麼做時有所回應，因照顧者的回應有助於增進嬰兒學習字彙的能力。透過家長注意小孩關心什麼，然後就小孩關心的事務跟小孩說話的共同努力，進而能幫助小孩的語言發展。

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