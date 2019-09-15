美大學入學弊案 女星罰百萬判刑14天

2019-09-15

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國史上最大規模大學入學舞弊醜聞被告之一、電視影集《慾望師奶》女星費莉希蒂‧霍夫曼（Felicity Huffman），十三日因行賄有關人員竄改女兒大學入學測驗成績，好讓女兒進入名校，遭判刑入獄十四天。

除了十月廿五日入監服刑兩週，聯邦法官塔爾瓦尼還下令現年五十六歲、曾獲頒艾美獎的費莉希蒂，繳交三萬五千美元（台幣近九十三萬元）罰款、入獄期滿後仍需接受一年的監外看管（supervised release），以及從事二五○個小時的社區服務。塔爾瓦尼在宣判時表示，本案之所以招致眾怒，不在於民眾發現原來大學入學標準根本不是唯才是用，而是費莉希蒂利用這個被金錢權力扭曲的制度大佔便宜。

據了解，費莉希蒂支付已認罪的中間人、大學入學顧問辛格一萬五千美元，以竄改女兒的大學入學測驗成績；此一金額相對來說並不算高，因為有些涉案家長的賄賂金額，據稱高達五萬美元。費莉希蒂在法官宣判刑期前放低姿態致歉，宣判後又發表聲明再度致歉，對象包括自己的女兒、教育界，還有努力讀書想進好大學的學生。

入學弊案今年三月爆發，多達五十一名被告；費莉希蒂今年五月與檢方達成協議，對共謀與詐欺等罪名坦承不諱，成為本案中頭一個遭到判刑的涉案家長。

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