追蹤拍攝1年半 澳洲科學家:遺體會移動

2019-09-14

〔編譯周虹汶／綜合報導〕人類死後近一年半竟還不得安息，屍體出現大幅移動的現象！這可不是危言聳聽的靈異故事，而是澳洲科學家在當地「遺體農場」透過縮時攝影相機的最新意外發現，對於鑑識科學領域未來更精準解讀犯罪現場及減少誤判受害者死因，具有重大意義。

澳洲科學家威爾森（Alyson Wilson）與同事原本試圖改善評估死亡時間的既有系統，利用縮時攝影相機在「澳洲埋葬學實驗研究所」（AFTER）展開研究時，意外發現屍體「動很大」的驚人事實。AFTER位於澳洲最大城雪梨外圍未開墾森林地帶，共保存七十具遺骸，為研究人類往生後遺體活動的開拓性實驗地點，也是南半球唯一一座「遺體農場」。

曾前往墨西哥進行新石器時代馬雅文明的人類骨骸分類，威爾森每月從昆士蘭州北部凱恩斯市花三小時飛雪梨，定期確認屍體動靜與進度。但追蹤拍攝一具屍體超過十七個月期間，她發現該遺體原本緊靠身軀的手臂，最後竟往兩側敞開。

身為農家子弟，從小見慣牲畜逝去，威爾森對身體停止運作的機制感到好奇，也平常心看待死亡這件事。她十三日向法新社解釋道，這應是屍體木乃伊化、遺體韌帶逐漸乾枯所致，為分解作用的正常過程。

整起發現登上《國際鑑識科學：統合綜效》（FSI: Synergy）期刊，除了有利於更準確解讀遺體移動現象與分解率，對於警方研判屍體死亡時間幫助尤大，威爾森期待無名屍相關的失蹤人口數可因此連帶下降。

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