美民主黨初選ROUND3 拜登難逃圍剿

2019-09-14

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國二○二○年總統大選民主黨候選人黨內初選第三場辯論十三日登場，支持率領先的前副總統拜登依然是眾對手的攻擊目標，除了與另外兩強佛蒙特州參議員桑德斯以及麻薩諸塞州參議員華倫舌戰，還被西班牙裔的前閣員卡斯楚（Julian Castro）嘲諷年紀大記性差。政治素人、台裔企業家楊安澤語出驚人表示要抽選十個幸運家庭持續一年每月發放一千美元（將近台幣三萬一千元），慘遭各界訕笑。

「抽10家庭 每月發1000美元」

在數人退選以及多人未能取得上台資格的情況下，原本參選者超過廿人的民主黨黨內初選，最後只有十人能出席由美國廣播公司（ＡＢＣ）主持、在德州休士頓登場的第三場辯論。整體而言，第三場辯論的針鋒相對與戲劇性不及前兩場，但在十一日公布的路透／易普索民調中以廿二％領先群倫的拜登，一改在前兩場辯論時的詞窮或錯愕，強力捍衛前總統歐巴馬任內俗稱歐版健保的醫療保險改革政績，並對支持率排名第二的桑德斯與第三的華倫在醫改政策上發動清晰攻擊，左批桑德斯是「社會主義者」，右控華倫主張的富人稅。

拜登的表現在辯論快結束時出現瑕疵，當他被逼問自己在數十年前針對學校種族融合的發言時，竟語無倫次地硬扯其他教育問題；此外，他也在醫改政策上被小自己超過卅歲的前內閣同僚、前住宅與都市發展部長卡斯楚酸，「你自己兩分鐘前才講過的話你就忘啦？」至於楊安澤的「自由分紅」大撒幣宣言，也被媒體視為搞噱頭的敗筆。

華倫立論清晰 支持率增

而近來支持率漸增的華倫，與不到四十歲的印第安那州同志市長巴提吉格（Pete Buttigieg），則被視為辯論會贏家。其中華倫雖未能獨霸舞台，但立論更清晰，也幾乎未遭對手攻擊；而每場辯論會的表現都令人印象深刻的巴提吉格，則大嗆川普遲遲未能解決美中貿易戰：「我記得我當初一投身選戰，川普總統就嘲諷說，他想看看我怎麼跟（中國國家主席）習近平達成協議；（現在）我想看看他怎麼跟習近平達成協議。」不過，眾民主黨參選人也未能提供儘快結束貿易戰的妙方。

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