七月逃來台灣 60示威者多數返港

2019-09-14

〔編譯陳正健／綜合報導〕香港「南華早報」十三日報導，自香港「反送中」抗爭爆發以來，有兩批示威者於七月逃來台灣，包括學生大約六十人。消息人士指稱，多數來台港人已在新學期開始前返港，其他留下的則接受在台友人微薄幫助度日，缺乏台灣有關當局幫助。

台灣基督長老教會濟南教會牧師黃春生，為七月份首批來台港人提供住宿與財務協助，該教會據信是迄今唯一公開表示提供援助的團體。黃春生受訪時指出，給予來台港人的協助多數來自台灣社群，而非來自當局。台灣政府未採取實際行動，多數援助是靠老百姓動員。

黃春生表示，並非所有來台港人都是闖進香港立法會的示威者。他們之中沒有人尋求政治庇護。許多人只想換個環境，休養生息後便返港。在首批來台的三十名示威者中，沒人接受該教會的財務救援，他們可能自行取得幫助。他未見過來台的第二批三十名示威者。

另外，黃春生也描述，住教會可能限制太多，只有一小群人短暫留下，多數人住進青年旅社或透過民宿網站Airbnb取得住所，這些住所知道他們是香港抗議者，提供免費或大量折扣住宿。

在台港人三十歲男子Dickson與他二十四歲女友Lisa，為七月闖入香港立法會破壞公物的示威者，擔心被控暴動罪逮捕，事發數日後逃來台灣，兩人拒絕透露真實姓名，表示未受到台灣當局任何協助，因為他們並非重要示威者。

南早指出，台灣缺乏難民法案，意味申請者成功取得庇護的希望渺茫。Dickson說，兩人一開始住進教會，但很快就搬到青年旅社。一晚僅約兩至三百台幣。兩人是獨自前來，不知其他港人情況。兩人難以靠旅遊簽證延長居留。他們大多只能靠自己。

Dickson表示，如果有選擇餘地，他會回去香港與弟兄奮戰，但回家並非選項，因為很快就會被捕。目前在台灣只能透過網路新聞關心香港，但若情勢繼續惡化，他已準備返港奮戰。

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