從沒好聚好散… 川普怒罵波頓是災難

2019-09-13

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普十一日痛批遭他革職的白宮國家安全顧問波頓，稱波頓是北韓政策上的「災難」，在委內瑞拉問題上「毫無分寸」，以及與政府內其他要員處不來；川普還明示如今美國外交政策他說了算，而且可能會改變方向，包括在和談破局後，會對阿富汗激進組織神學士發動更猛烈攻擊。

值此九一一恐怖攻擊十八週年當天，川普在白宮橢圓形辦公室向記者發言，不忘批評波頓在伊拉克與北韓問題上的立場。川普說，波頓在國安顧問任內犯了很多錯，包括冒犯北韓領導人金正恩，因波頓要求金正恩遵守所謂單方面裁武的「利比亞模式」與交出所有核武，導致美朝交流嚴重倒退，「真是一場大災難」。川普還說，他能理解金正恩不想跟波頓打交道，「（波頓的）問題不在於行事強硬，而是蠢到說出那樣的話（利比亞模式）」。

嫌處理委國 毫無分寸

川普還提及他與波頓在委內瑞拉問題上有歧見，稱他覺得波頓「沒分寸過了頭」，粗暴強硬的作風，跟川普眼中的政府要人「處不來…約翰（波頓之名）跟我們的做法不一致。」波頓曾負責推動以美國為首、針對委國的經濟制裁與外交孤立，但仍未能把委國總統馬杜羅逼下台，令川普漸感不耐。

此外，波頓擘劃以強硬做法對付伊朗與北韓，甚至曾鼓吹動武。如今波頓下台，川普在被問到是否放寬對伊朗的制裁，以便促成趁本月聯合國大會之便，與伊朗總統羅哈尼見面時，未置可否，僅稱再看看，但暗示華府目前與平壤以及德黑蘭當局有相當高層的接觸；不過，川普同時也宣告，與曾庇護九一一恐怖攻擊主謀賓拉丹的阿富汗神學士的談判「已死」。川普說，臨時取消在大衛營與神學士密會是他的決定，並稱已在取消密會後下令美軍強力與持續攻擊神學士。

美國哥倫比亞大學國際與公共事務教授比多說，川普對國際事務沒有什麼固定的看法，身邊的人會迎合川普的突發奇想來討好他。波頓去職後，將為本就籠罩在川普自助直覺下的國際事務，帶來新的不確定性。

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