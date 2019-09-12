「不是自己人」川普不爽波頓已久

2019-09-12

〔編譯張沛元／綜合報導〕紐約時報十日分析，美國總統川普撤換國家安全顧問波頓，肇因於雙方從北韓、阿富汗、伊朗到委內瑞拉等各種議題上意見相左。消息人士透露，川普十日撤換波頓前，還與他在橢圓形辦公室發生激烈爭論，再加上有人向川普指控波頓曾對媒體洩漏消息，將其他人扯進他與國務卿龐皮歐在阿富汗問題上的對立，以及向川普推銷自己而非他人的看法，最後終於導致波頓下台。

紐時指出，媒體報導波頓和副總統彭斯聯手反對龐皮歐與阿富汗「神學士」協商和平協議，就是波頓自己向媒體釋放的消息。儘管波頓否認，川普也將此斥為假新聞，阿富汗事件卻是導致波頓下台的冰山一角。消息人士透露，川普對波頓積怨已久，除了波頓過去數月來固定致電國會議員，籲請他們向川普推銷其屬意的政策外，還有不少波頓愛將與國安部門其他人員發生不必要的衝突。不少人向川普抱怨波頓；川普本人則是覺得，波頓對他不夠忠心，不是自己人。

波頓不得人心，從他去職後國防部「歡聲雷動」與龐皮歐在記者會上面露笑容，可見一斑。行政部門資深官員與熟悉白宮事務的共和黨人士透露，包括彭斯、第一夫人梅蘭妮亞、代理白宮幕僚長穆瓦尼，甚至許多國際領袖，對波頓下台都沒有一絲不捨。波頓行事咄咄逼人，鼓吹改變伊朗政權、對北韓發動先發制人攻擊，主張美國與被其視為軟弱的國際組織斷絕關係。

川金二會 波頓已失勢

川普在波頓上台後不久，便下令以飛彈攻擊敘利亞，並退出伊朗核協議，就被視為出自波頓之手。但波頓也在許多方面與川普意見相左，例如與北韓領導人金正恩交好、突然決定自敘利亞撤軍、與俄羅斯總統普廷友好、有意與伊朗總統羅哈尼會面，以及由龐皮歐主導的美國與神學士談判等。

川普甚至將波頓視為與北韓敲定指標性核協議的潛在破壞者，不斷將波頓排除在重要會議之外。當川、金兩人在越南河內二度會面時，川普竟下令波頓不必出席美朝資深官員的晚餐會。

至於波頓，近來也逐漸對川普失望，覺得川普在政策上優柔寡斷，甚至私下向友人訴苦，覺得自己和川普在世界觀與政策上，有很深且無法化解的歧見。

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