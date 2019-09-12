開除友台波頓 川普對中仍強硬

2019-09-12

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國總統川普十日突然推文宣布，他已要求國家安全顧問波頓（John Bolton）辭職，他和政府內的其他人士都「強烈不認同」波頓的許多建議，將於下週任命新的國安顧問。被歸類為保守派的波頓友台立場鮮明，雖與川普在包括伊朗、北韓、阿富汗等外交政策上存有歧見，但專家普遍認為，波頓去職不會改變美國目前對中國的強硬路線。國務卿龐皮歐也強調，美國的政策不會因為任何人離開而改變。

波頓強調自己主動請辭

川普推文宣布波頓「被辭職」後，波頓也推文聲稱，是他主動請辭，但川普告訴他，「我們明天再談」。波頓還透過簡訊告訴紐約時報，他是主動請辭，而非被川普開除。波頓的辭職信只有兩句話，大意是請辭立刻生效，謝謝總統提供為國效力機會。白宮發言人吉德里證實，副國安顧問古柏曼（Charles Kupperman）將暫代波頓的職務。

波頓主張美國採取強勢外交手段，在二○○一年出任布希政府的國務次卿，之後轉任駐聯合國大使。他過去曾力主入侵伊拉克，不時倡議向伊朗和北韓宣戰，為布希政府新保守主義代表人物之一 。去年四月，波頓入閣成為川普政府第三位國安顧問。

立場強硬的波頓可能走人的傳聞已有數月之久，媒體普遍認為，美國是否應與阿富汗激進組織「神學士」和談，導致波頓與國務卿龐皮歐意見不合，可能是波頓被撤換的近因。

波頓主張重新評估一中

波頓認為，中國是美國最大的競爭對手，在貿易及南海議題上，美國可打出「台灣牌」，例如重新評估「一個中國」政策、對台軍售等。今年五月，我國家安全會議秘書長李大維訪問華府時，就曾會晤波頓，為台美斷交後首次雙邊國安顧問會晤。

多個華府智庫的中國問題專家均認為，川普政府在波頓去職後，仍將延續既定對中戰略。美國在台協會台北辦事處前處長、卡內基國際和平基金會亞洲項目主任包道格分析，美國對中政策總體方向受到雙方日益敵對的共識支配，某個官員去職不太可能改變此種共識。

布魯金斯研究所研究員何瑞恩（Ryan Hass）也說，與中國的貿易談判是由川普主導，其他美中關係相關議題，則主要是由國務院和國防部負責，因此波頓離職不可能改變美中關係的下行軌跡。

川普核心幕僚討論中的波頓繼任人選，包括白宮代理幕僚長穆瓦尼的國安顧問布萊爾（Rob Blair）、駐德國大使格瑞尼爾（Richard Grenell）等人。

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