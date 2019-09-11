川普大嘴巴 頭號間諜緊急撤離俄國

2019-09-11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）九日獨家揭露，在俄羅斯政府內部潛伏逾十年、且有權上達俄國總統普廷的高階美國間諜，二○一七年中旬被美方緊急撤離，原因是媒體長期猜測該角色的存在，加上川普政府經常不當處理情資，尤其總統川普曾在接待俄國高官時，無意間透露機密資訊，都令該名間諜承受越來越高的曝光風險。雖然撤離行動成功，但美方也痛失在俄國政壇的重要消息來源。

CNN、紐約時報和華盛頓郵報接連指出，美國中央情報局（CIA）數十年前吸收及培養一名俄國中階官員擔任美方線人，沒想到「挖到一塊金礦」，因為該名官員隨後一路高升，成為能直接接觸普廷、還能看到普廷辦公桌上文件的極具影響力人士。然而，在歐巴馬政府二○一六年下半年首度證實，俄國駭竊民主黨人的電子郵件，並於隔年一月提出「普廷下令干預美國大選」的詳細報告後，美國媒體和俄國情報單位都開始推敲這號間諜的存在。

因此，CIA在一六年就因擔心這名「頭號間諜」的安危，而提出將其撤離俄國的計畫，但他起初以家庭因素拒絕，讓CIA一度懷疑其是否為雙面間諜。一七年五月，川普在白宮接待俄國外交部長拉夫羅夫及時任俄國駐美大使基斯利亞克（Sergey Kislyak）時，談到一項由以色列提供、與敘利亞「伊斯蘭國」（IS）有關的高度機密情報；雖然川普披露的內容並未特別涉及該名間諜，但已促使美國情報官員重新檢視其身分曝光的潛在風險。

克里姆林宮證實確有此人

俄羅斯「工商日報」（Kommersant）報導，一九六九年出生的斯莫連科夫（Oleg Smolenkov）曾任職總統辦公室的對外政策部門，二○○○年代中期則曾於俄羅斯駐華盛頓大使館擔任秘書。克里姆林宮發言人十日證實確有此人，但無法確認他是否為間諜。

現任及前任美國政府官員指出，時任中情局長龐皮歐向情報高官提出警告，稱有關該名間諜的資訊已外洩太多。在那之後，當CIA再次提出將其撤離，該名間諜終於同意，但其身分和落腳處仍受到高度保密，避免重演前俄國雙面特務斯克里帕爾（Sergei Skripal），一八年疑似在英國遭俄國以軍事級神經毒劑「諾維喬克」意圖殺害的事件。

報導指出，該名間諜為美方提供無數情報，包括協助美方掌握普廷的思考脈絡和命令，撤離該名頭號間諜，對美國情報系統影響甚鉅。再者，由於俄國的反間諜監控措施堪稱滴水不漏，俄國情報單位對待外國間諜更不會手下留情。

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