不認同香港人權法案 林鄭籲美勿干預

2019-09-11

〔編譯孫宇青／綜合報導〕香港「反送中」抗爭八月卅一日發生在地鐵太子站的暴力衝突，讓示威者痛斥港鐵已成為與「殺人政權」站在一起的打壓工具，並透過破壞多處地鐵設施，要求港鐵和警方說明真相。對此，香港特首林鄭月娥十日表示，暴力舉動已超出「反送中」運動範疇，必須加以制止；針對美國國會九日開始審議「香港人權與民主法案」，她也重申美國政府或國會不應干預香港事務。

林鄭九日前往地鐵中環站視察，十日在行政會議前召開記者會指出，多個地鐵站近日遭到示威者「瘋狂式」破壞，已遠遠超越抗爭訴求，只會加深社會矛盾和仇恨；況且，港鐵或機場都是香港的命脈，要求暴力人士勿再破壞基礎建設，並呼籲各界共同制止暴力。據報導，六日至八日間，警方共逮捕逾一五○名涉及破壞地鐵站、在街上縱火和阻礙交通的示威者。

針對美國跨黨派議員提出「香港人權與民主法案」，威脅制裁鎮壓香港基本自由的港中官員，林鄭直言遺憾及不認同，強調外國議會以任何形式干預香港事務極不恰當，並呼籲港人勿主動要美方通過該法案。不過，美國前國防部長馬提斯九日指出，香港示威「不是中國內部事務」，美國政府至少應在道德上與捍衛人權者站在一起，但對於港人呼籲川普「解放」香港的請求，則應謹慎應對。

美將邀訪黃之鋒何韻詩

此外，美國「國會及行政當局中國委員會」（CECC）十日發表聲明，美方已邀請「香港眾志」秘書長黃之鋒及歌手何韻詩等人，十七日前往美出席國會聽證會，提供「反送中」運動第一手訊息，並給予美國政府和國會建議。

至於九十一歲香港巨賈李嘉誠八日呼籲港府對年輕人「網開一面」，年輕人也應「體諒大局」，林鄭並未直接評論，僅強調關懷年輕人是港府的政策，包括已推出幫助就學、就業等措施，也給予參與制定政策的機會。林鄭也同意最重要的是直接與年輕人對話並聽取意見，但同時強調一定會依法追究違法行為，全力支持警方止暴制亂。

另一方面，根據「香港民意研究所」本月初最新民調，在港府四日正式撤回「逃犯條例」修訂案後，林鄭的聲望評分為廿五．四分，僅比上月中上升○．七分，支持率十九％，反對率則是七十五％，顯示港府的回應僅能止血，支持率仍處於危險時期。

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