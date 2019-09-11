香港變新柏林… 黃之鋒赴德發聲

2019-09-11

〔編譯周虹汶／綜合報導〕被中共機關報《人民日報》指為「亂港份子」的香港民主派政黨「香港眾志」秘書長黃之鋒，繼三日來台談香港當前局勢，九日再飛德國首都柏林，與德國外交部長馬斯會晤。黃之鋒在一場演說中將今日香港比擬為冷戰時期隔著柏林圍牆對抗共產勢力的西柏林，「如果我們現在處於新冷戰，香港就是新柏林」。

稱習皇帝 籲西方抗專政

黃之鋒係應邀出席歐洲發行量最大的德國《畫報》（Bild）九日晚會活動，在德國國會大廈發表柏林圍牆倒塌卅週年演說時，見到了上月底警告香港局勢「不能進階升級」的馬斯。黃之鋒爭取德國支持香港的民主運動，並直指中國國家主席習近平是「皇帝」，呼籲西方民主國家與站在自由世界橋頭堡的香港「反送中」示威者，共同抵抗中國專制政權，落實「與香港同在」的口號。

至於香港特首林鄭月娥四日宣布撤回「逃犯條例」修法，黃之鋒指出，此乃基於中國即將迎來建政七十週年國慶日的考量；但港府過去三個月執法嚴重違反人權，示威者勢必追究到底，這也是他選在中國國慶日前赴德的原因。黃之鋒此行還將參加柏林洪堡大學十一日論壇，十七日將再轉往美國華府。

黃之鋒九日也推文公開他與馬斯的交談內容，包括當前「反送中」運動，以及香港爭取特首和立法會全數議席「雙普選」與民主訴求。他也促請德國明確向中國表態、反對港府動用「緊急情況規例條例」（緊急法）斷送香港自治。未來幾天，黃之鋒將繼續與德國聯邦議會議員交流。

對於馬斯與黃之鋒接觸，中國外交部發言人華春瑩十日表達「強烈不滿和堅決反對」，重申香港事務屬於中國內政，質疑德國在總理梅克爾甫結束訪中行程之際，竟允許黃之鋒與馬斯接觸的居心。中方已向德方提出嚴正交涉。

中國抗議 提出嚴正交涉

現年廿二歲的黃之鋒四日曾透過《畫報》發表公開信，呼籲梅克爾當面向中國高層表達對香港當前「災難性局勢的關切」，並轉達港人訴求。但此行旨在加強德中經貿合作的梅克爾，未依他所願安排一會，黃之鋒八日難掩失望地告訴《畫報》，梅克爾對香港「雙普選」的表態「可以更清楚」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法