港官員抹黃示威者 稱少女提供免費性愛

2019-09-10

〔編譯茅毅／綜合報導〕相當於香港政府小內閣的香港特區行政會議成員羅范椒芬，九日接受香港電台英語節目「Backchat」訪問時語出驚人地指稱，有些少女因為被人誤導，竟為一些「反送中」示威者提供免費性愛！她聲稱「我認為我們已確認此事屬實」，但又說消息來自「朋友的朋友」，遭同在該節目中受訪的泛民主派政黨「社會民主連線」（社民連）主席吳文遠質疑後，竟惱羞成怒地撂下「信就信，不信就不信」的氣話。網友痛批，羅范這次又「完全示範何謂腦殘」，叫她以後說話前「要先用腦」。

由網友組成的「民間記者會」批評羅范散播不實的「假新聞」，旨在抹黑抗爭前線、分化民眾。

曾擔任負責全港教育政策的港府教育統籌局長（現為教育局）與中國全國人民代表大會香港區代表的羅范，在節目中以英語聲稱，「我聽到有人談論免費性愛，我認為我們已確認此事屬實。我對這些至今遭誤導而提供免費性愛的年輕女孩感到很遺憾」。羅范還形容，這些少女是為一些「勇士」（warrior，即示威者）提供免費性愛。

節目主持人問羅范是否掌握證據，但她只說「朋友的朋友」已「看過相關電子郵件」。吳文遠也當場反駁，認為沒有示威者會冒著挨催淚彈及子彈的危險，只為了換取免費的性服務。吳對羅范身為行政會議成員與前教統局長，竟相信這種謠言，感到非常荒謬且訝異，隨便一個五毛（擁護中共或中國政府的網路打手）、歐巴桑講的話都信，對自己轉述的言論完全不負責任。

聽眾和網友也怒斥羅范亂講話，還起底她二○○七年捲入香港教育學院（現為教育大學）與香港中文大學的合併爭議，被控干預學術自由，調查委員會最後裁定她「行為不當」，直指這種人還從事教育工作，「真是可悲」。

民主黨性別平等專員、立法會議員黃碧雲也譴責羅范危言聳聽，應收回言論並公開道歉。黃碧雲指出，近日有人蓄意在網上散播流言，內容與羅范所言相同。網路上流傳有多名裸體少女戴口罩的圖片，但經證實圖片來自成人影片網站，片中為越南女子。此前，網路上還流傳一張香港學生組織「學民思潮」前成員黃子悅高舉「香港慰安婦免費酬勞，蟑螂（香港警方對示威者的稱呼）任你×」標語的圖片，但黃澄清標語其實是「香港警察，強姦謀殺」。

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